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        Otomobil, bariyerlere çarptı: 2 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp bariyerleri çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 01:39 Güncelleme: 14.05.2024 - 01:45
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        Otomobil, bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp bariyerleri çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kozan-Feke Karayolu Tersakan mevkisinde meydana geldi. Hayri E. (63) yönetimindeki 01 RV 181 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanında bulunan Hüseyin Ö. (52), itfaiye erlerince çıkartılarak, sağlık ekibine teslim edildi. 2 yaralı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Hayri E., buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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