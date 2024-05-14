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        Evlerinde uyuşturucu satan 2 kardeşe 15'er yıl hapis

        ADANA'da evlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kardeşler Mert Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:53
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        Evlerinde uyuşturucu satan 2 kardeşe 15'er yıl hapis
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        ADANA'da evlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kardeşler Mert Ç. (23) ile Muhammed Ç. (29), 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Narkotik Şube Müdürlüğü'ne, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren sivil polisler, 27 Haziran 2023'te evi takibe aldı. Otomobille eve gelen C.B., uyuşturucu satın alıp giderken yolda ekipler tarafından durduruldu. C.B. gözaltına alındı. Araçtaki 'SMA hastası' yazılı broşür kağıdının içinde 2,93 gram sentetik kannabinoid bulundu.

        C.B. polise verdiği ifadesinde, eşiyle ayrılık aşamasında olduğu için üzüntüden uyuşturucu alıp kullanmak istediğini itiraf ederek, "Muhammed Ç., sentetik kannabinoid maddesini evin damından attı, Mert Ç. de maddeyi alarak yanıma geldi. 'Ne kadar?' diye sordum. 200 lira olduğunu söyledi. Kendisine 1200 lira verdim. Mert Ç. elinde tuttuğu uyuşturucuyu bana verdi" dedi.

        'NİŞANLIMLA AYRILMA AŞAMASINA GELDİM'

        C.B.'nin ifadesi üzerine eve yapılan baskında kardeş oldukları belirlenen Mert Ç. ve Muhammed Ç. yakalanıp gözaltına alındı. Mert Ç.'nin telefonunda yapılan incelemede uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar tespit edildi. Tutuklanan 2 kardeş hakkında Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava karara bağlandı. Son savunmaları sorulan 2 kardeş de suçlamayı kabul etmedi. Muhammet Ç., "Alıcı olduğu iddia edilen şahsı ben hiç görmedim. Ben kimseye uyuşturucu satmadım, suçsuzum. 1 yıldır suçsuz yere tutukluyum. Nişanlımla ayrılma aşamasına geldim" diyerek beraatini istedi. Mert Ç. de, suçsuz olduğunu tekrarlayıp beraat talep etti.

        Mahkeme heyeti, her iki kardeşi de 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira cezaya mahkum edip tutukluluklarının devamına karar verdi. Heyet, ayrıca, farklı ifadeler verdiği iddia edilen uyuşturucuyu satın alan C.B. hakkında da 'Yalan tanıklık'tan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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