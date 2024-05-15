Adana'da otobüs durağında birlikte kaldığı evsiz arkadaşını döverek öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

ADANA'da otobüs durağında birlikte kaldığı evsiz arkadaşı İlker Kattar’ı (54), durakta kalan başka bir evsizi tekmelediği gerekçesiyle çıkan tartışmada kendisine küfredince döverek öldürdüğü iddia edilen Murat Ulukan (58), cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seyhan ilçesinin Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı’ndaki otobüs durağında kalan ve su satarak geçimini sağlayan İlker Kattar, 10 Nisan 2023’te durakta kanlar içinde ölü bulundu. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı soruşturma sonunda, evsiz Kattar’ı aynı durakta birlikte kaldığı iddia edilen şişe toplayarak geçimini sağlayan Murat Ulukan’ın tekme, tokat döverek öldürdüğü tespit edildi. Yakalanıp tutuklanan Murat Ulukan hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karara bağlandı. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Ulukan, Kattar’ı öldürmediğini söyledi.

“İlker Kattar durakta yatan 40 yaşındaki birine ‘horluyorsun, horlama’ diyerek kafasına tekme ve yumrukla vurdu. İlker’i onu dövmemesi için uyardım, bana küfür etmeye başladı, tekme ve yumruk vurdum” şeklinde verdiği polisteki ifadesini kabul etmeyen Ulukan, son savunmasında İlker’e sadece uyanması için ayağıyla vurduğunu iddia etti. Ulukan, "İlker, otobüs durağında yanımda yatıyordu. İlker ile kavga etmedim. Ben kendisini uyandırmaya çalıştım, uyanmadı. Ayağına ayağımla uyansın diye vurdum. İlker’i ben darbetmedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Önceki beyanlarımda tartıştığımızı, karnına tekme, kafasına yumruk attığımı söylemişsem de ben sadece ayağımla ayağına vurdum. Önceki beyanlarımı kabul etmiyorum. Şimdiki beyanım doğrudur” dedi.

‘HASTANEDEN KAÇTI’ Öldürülen İlker Kattar’ın oğlu Ö.K. ve kardeşi B.O. sanıktan şikayetçi oldu. Ö.K., “Babamın birisiyle husumeti yoktu. Duyduğumuza göre sigara içme yüzünden tartışma olmuş, bu nedenle olay meydana gelmiş” dedi. B.O. ise ağabeyinin eşinden ayrıldıktan sonra alkole alıştığını, tedavi gördüğünü ifade ederek, "Tedavi için hastaneye yatırdık, hastaneden kaçtı. Su satarak geçimini sağlıyordu. Sanığı ağabeyimin arkadaşı olduğunu biliyorum. Olayı görmedim. Televizyondan ve gazetelerden öğrendim" diye konuştu.

TANIK, KAVGA GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ Mahkemede tanık olarak dinlenen K.F., uzun saçlı birinin otobüs durağının içinde İlker Kattar’ı dövdüğünü gördüğünü ve cep telefonu ile görüntü çektiğini belirterek, “Darbeden kişi huzurdaki sanık da olabilir, olmayabilir de. Saçı sakalı beyazdı, döven kişi kısa boylu zayıftı. Telefonla kamera kaydı aldım. Polislere kaydı teslim ettim. Sürekli tartışıyorlardı, ‘sigara içme, cam kenarında uyuma’ gibi değişik nedenlerden tartışıyorlardı. İnsanlar da onların kavgasına alışıktı” dedi.