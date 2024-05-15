Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otobüs durağında birlikte kaldığı evsiz arkadaşını döverek öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

        ADANA'da otobüs durağında birlikte kaldığı evsiz arkadaşı İlker Kattar'ı (54), durakta kalan başka bir evsizi tekmelediği gerekçesiyle çıkan tartışmada kendisine küfredince döverek öldürdüğü iddia edilen Murat Ulukan (58), cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otobüs durağında birlikte kaldığı evsiz arkadaşını döverek öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da otobüs durağında birlikte kaldığı evsiz arkadaşı İlker Kattar’ı (54), durakta kalan başka bir evsizi tekmelediği gerekçesiyle çıkan tartışmada kendisine küfredince döverek öldürdüğü iddia edilen Murat Ulukan (58), cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Seyhan ilçesinin Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı’ndaki otobüs durağında kalan ve su satarak geçimini sağlayan İlker Kattar, 10 Nisan 2023’te durakta kanlar içinde ölü bulundu. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı soruşturma sonunda, evsiz Kattar’ı aynı durakta birlikte kaldığı iddia edilen şişe toplayarak geçimini sağlayan Murat Ulukan’ın tekme, tokat döverek öldürdüğü tespit edildi. Yakalanıp tutuklanan Murat Ulukan hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karara bağlandı. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Ulukan, Kattar’ı öldürmediğini söyledi.

        “İlker Kattar durakta yatan 40 yaşındaki birine ‘horluyorsun, horlama’ diyerek kafasına tekme ve yumrukla vurdu. İlker’i onu dövmemesi için uyardım, bana küfür etmeye başladı, tekme ve yumruk vurdum” şeklinde verdiği polisteki ifadesini kabul etmeyen Ulukan, son savunmasında İlker’e sadece uyanması için ayağıyla vurduğunu iddia etti. Ulukan, "İlker, otobüs durağında yanımda yatıyordu. İlker ile kavga etmedim. Ben kendisini uyandırmaya çalıştım, uyanmadı. Ayağına ayağımla uyansın diye vurdum. İlker’i ben darbetmedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Önceki beyanlarımda tartıştığımızı, karnına tekme, kafasına yumruk attığımı söylemişsem de ben sadece ayağımla ayağına vurdum. Önceki beyanlarımı kabul etmiyorum. Şimdiki beyanım doğrudur” dedi.

        ‘HASTANEDEN KAÇTI’

        Öldürülen İlker Kattar’ın oğlu Ö.K. ve kardeşi B.O. sanıktan şikayetçi oldu. Ö.K., “Babamın birisiyle husumeti yoktu. Duyduğumuza göre sigara içme yüzünden tartışma olmuş, bu nedenle olay meydana gelmiş” dedi. B.O. ise ağabeyinin eşinden ayrıldıktan sonra alkole alıştığını, tedavi gördüğünü ifade ederek, "Tedavi için hastaneye yatırdık, hastaneden kaçtı. Su satarak geçimini sağlıyordu. Sanığı ağabeyimin arkadaşı olduğunu biliyorum. Olayı görmedim. Televizyondan ve gazetelerden öğrendim" diye konuştu.

        TANIK, KAVGA GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ

        Mahkemede tanık olarak dinlenen K.F., uzun saçlı birinin otobüs durağının içinde İlker Kattar’ı dövdüğünü gördüğünü ve cep telefonu ile görüntü çektiğini belirterek, “Darbeden kişi huzurdaki sanık da olabilir, olmayabilir de. Saçı sakalı beyazdı, döven kişi kısa boylu zayıftı. Telefonla kamera kaydı aldım. Polislere kaydı teslim ettim. Sürekli tartışıyorlardı, ‘sigara içme, cam kenarında uyuma’ gibi değişik nedenlerden tartışıyorlardı. İnsanlar da onların kavgasına alışıktı” dedi.

        Savcı, sanık Ulukan’ın arkadaşı İlker Kattar’ı el ve tekme ile darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ulukan’ın duruşmadaki savunmasını kısmen çelişkili bulup hazırlık aşamasındaki savunmasını dikkate alarak, “Maktul İlker’in durakta yatan başka birine ‘horlama’ diyerek vurduğu, sanık Murat Ulukan’ın maktulü ‘ona vurma’ diyerek uyardığı, maktulün sanığa küfür etmesi üzerine sanığın maktulü haksız tahrik altında öldürme kastı ile darbettiği mahkememizce kabul edilmiştir” diyerek, önce ‘kasten insan öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanığın cezasını, cinayeti ‘haksız tahrik altında’ işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına indirdi. Sanığa iyi halden indirim uygulanmadı, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesmişti! İşte akıl sağlığı raporu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesmişti! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Adana Şehir Hastanesinin ebeleri Neşe ve Mine, annelerin en mutlu anına tan...
        Adana Şehir Hastanesinin ebeleri Neşe ve Mine, annelerin en mutlu anına tan...
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezas...
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezas...
        Adana'da 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana Demirspor'dan "transfer yasağı"na ilişkin açıklama:
        Adana Demirspor'dan "transfer yasağı"na ilişkin açıklama:
        Adana'da silahla 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı öne sürülen sanığa da...
        Adana'da silahla 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı öne sürülen sanığa da...
        Adana'da iş yeri ve araçta çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Adana'da iş yeri ve araçta çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü