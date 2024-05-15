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        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Hatayspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:50
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        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Hatayspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Hatayspor'da futbolcular hücum ve savunma taktik idmanının ardından dar alan çalışması gerçekleştirdi.

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