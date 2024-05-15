Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Hatayspor'da futbolcular hücum ve savunma taktik idmanının ardından dar alan çalışması gerçekleştirdi.
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