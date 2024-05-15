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        Kanala düştüğü belirtilen çocuğun oğlu olduğunu düşünüp, panik yaşadı

        ADANA'da sulama kanalına çocuğun düştüğü ihbarı üzerine dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:50
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        Kanala düştüğü belirtilen çocuğun oğlu olduğunu düşünüp, panik yaşadı
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        ADANA’da sulama kanalına çocuğun düştüğü ihbarı üzerine dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Bu sırada bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek kısa süreli panik yaşadı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda yürüyenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına bir çocuğun düştüğü ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, düştüğü belirtilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dalgıç polisler, kanala girerek çocuğu aradı, ancak bulamadı. Çalışmalar sırasında bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek panik yaşadı. Okuldan çıkan oğlunun eve döndüğünü öğrenen anne rahatladı.

        Ekiplerin, kanalda arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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