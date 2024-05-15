Kanala düştüğü belirtilen çocuğun oğlu olduğunu düşünüp, panik yaşadı

ADANA’da sulama kanalına çocuğun düştüğü ihbarı üzerine dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Bu sırada bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek kısa süreli panik yaşadı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda yürüyenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına bir çocuğun düştüğü ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, düştüğü belirtilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dalgıç polisler, kanala girerek çocuğu aradı, ancak bulamadı. Çalışmalar sırasında bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek panik yaşadı. Okuldan çıkan oğlunun eve döndüğünü öğrenen anne rahatladı.