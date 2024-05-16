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        Eniştesinin katlettiği 3 kardeşinin eşyalarını taşıdığı çanta çalındı: Hatıralarını geri istiyorum

        ADANA'da 5 yıl önce iki ablası ve ağabeyi, eniştesi Mehmet Öneker (50) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hamide İrketi'nin (45), o günden beri kardeşlerinin hatıralarını taşıdığı çantası çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:05
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        Eniştesinin katlettiği 3 kardeşinin eşyalarını taşıdığı çanta çalındı: Hatıralarını geri istiyorum
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        ADANA'da 5 yıl önce iki ablası ve ağabeyi, eniştesi Mehmet Öneker (50) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hamide İrketi’nin (45), o günden beri kardeşlerinin hatıralarını taşıdığı çantası çalındı. Gözyaşlarıyla hırsızın yakalanmasını bekleyen İrketi, “Olayın üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen kimse yakalanmadı. Ben maddi zararı değil, manevi kaybımı düşünüyorum. Emniyet güçlerinden tek isteğim, ölmüş kardeşlerimin hatıralarını bulup bana geri getirsinler” dedi.

        Kentte plastik malzeme üreticisi olarak çalışan Mehmet Öneker, 7 Nisan 2019’da boşanma aşamasında olduğu eşi Ayla Öneker’e (39) konuşmak istediğini söyledi. Bu bahaneyle kayınvalidesi Hacer İrketi'nin evine gelen Öneker, yanında getirdiği 2 tabancayı çıkararak önce 3 çocuğunun annesi Ayla Ökener’e ardından evde bulunan kayınbiraderi İzzet Bahri (45), baldızı Reyhan (51) ve kayınvalidesi Hacer İrketi’ye kurşun yağdırdı. Ayla Ökener, İzzet Bahri ve Reyhan İrketi kardeşler hayatını kaybederken, kayınvalide Hacer İrketi ise yaralı kurtuldu. Olaydan 10 gün sonra yakalanıp tutuklanan Ökener, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        5 YILDIR KARDEŞLERİNİN HATIRLARINI TAŞIYORDU

        Olay günü evde olmadığı için kurtulan Hamide İrketi ise o günden itibaren ölen kardeşlerinden kalan tespih, altın kolye, bileklik ve yüzüğü çantasında taşımaya başladı. İrketi, 30 Mart’ta yerel seçimlerde oyunu kullandıktan sonra kuzeniyle bir restorana yemeğe gitti. İkili otomobili restoran önüne park edip inerken, iddiaya göre İrketi’nin arka koltuğa bıraktığı çantası henüz kapıları kilitlemeye fırsatı olmadan otomobille yaklaşan kişi tarafından çalındı. Şüpheli çantayı alıp geldiği otomobille kaçtı. İrketi, durumu polise bildirdi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, henüz bir sonuç alamadı.

        ‘MADDİ DEĞİL MANEVİ ZARARIM ÖNEMLİ’

        Yaşadığı üzüntüyü anlatan Hamide İrketi, “Her şey bir anda oldu. Lüks bir aracın içerisinden birinin baktığını fark ettim ama anlamadım. Sonra arka kapı açıldı ve çanta gitti. Şahsın eşkalini ve plakayı gördüm. Polise bildirdim. Ama hala bir sonuç çıkmadı. Olayın üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen kimse yakalanmadı. Ben maddi zararı değil, manevi kaybımı düşünüyorum. Emniyet güçlerinden tek isteğim, ölmüş kardeşlerimin hatıralarını bulup bana geri getirsinler. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Ama o şu an elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşıyor. Olaydan 3 sene sonra annem de öldü. Ben zaten yaralı bir insanım. Ailemi bir gece de kaybettim. Hatırlarını geri istiyorum” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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