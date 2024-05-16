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        Elektrik panosundan 935 uyuşturucu hap çıktı

        ADANA'da, operasyon düzenlenen evin damındaki elektrik panosuna gizlenmiş 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:00
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        Elektrik panosundan 935 uyuşturucu hap çıktı
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        ADANA'da, operasyon düzenlenen evin damındaki elektrik panosuna gizlenmiş 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan N.S. (36) ile L.K. (23), "İçiciyiz, satış yapmıyoruz" savunması yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki müstakil evde, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, şüpheliler N.S. ve L.K.'nin kaldığı eve baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, damdaki elektrik panosunun içine gizlenmiş kırmızı reçeteye tabi 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Gözaltına alınan N.S. ve L.K., emniyete götürüldü. Şüpheliler, sorgularında, "Bulunan hapları içmek için tanımadığımız bir kişiden satın aldık. Biz içiciyiz, satış yapmıyoruz" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. ile L.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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