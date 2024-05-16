Motosikleti hızlı sürdüğü için uyaran arkadaşını öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimli ceza

ADANA'da motosikletiyle hız yaptığı için kendisini önce uyarıp ardından tokat attığı iddia edilen Mazlum Atay'ı (28) tabancayla öldüren tutuklu sanık Bilal Altunkaynak (21), 'Cinayet' suçundan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 9 Ocak 2023'te Bilal Altunkaynak, motosikletiyle hızla gelip arkadaşları Mehmet Akyüz, Hamza Atay ve Mazlum Atay'ın önünde durdu. Mazlum Atay'ın, "Çok hızlı gidiyorsun, biraz yavaş sür" uyarısı üzerine tartışma çıktı. Atay, küfredip Altunkaynak'a tokat attı. Altunkaynak da "Bu senin yanına kalmaz. Seni vuracağım kendine ayık ol" diyerek motosikletiyle uzaklaştı. Kısa süre sonra Bilal Altunkaynak, cep telefonuyla Mazlum Atay'ı arayıp, nerde olduklarını öğrenip tekrar yanlarına gitti. Altunkaynak üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayı çekip Mazlum Atay'a ateş etti, Mehmet Akyüz ve Hamza Atay ise kaçtı. Yaralanan Mazlum Atay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM'

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan ve hakkında Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından dava açılan Bilal Altunkaynak karar duruşmasına çıktı. Altunkaynak, öldürdüğü Mazlum Atay ile samimi olduklarını, aralarında husumet bulunmadığını söyledi. Altunkaynak, çok pişman olduğunu belirterek Atay'ın ailesinden özür diledi. Altunkaynak olayı şöyle anlattı:

"İş yerinden dönüyordum. Mazlum Atay, Mehmet Akyüz ve Hamza Atay ile karşılaştım, beni durdurdular. Önce Mazlum, sonra Mehmet Akyüz bana küfretti. Motosikletteyken bana kafa attılar. Kahveden biri çıktı beni kurtardı. Evdeyken Mazlum beni aradı, küfrederek 'Neredesin oğlum?' dedi. Ben de 'Siz neredesiniz?' dedim. O da 'Biz aynı yerdeyiz' diyerek cevap verdi. Tabancamı belime taktım, markete gittim. Marketten dönerken üçü birlikteydi. Mehmet ve Hamza beni görünce kaçtı. Mazlum yoldaki dubayı alıp bana doğru koştu, ben de korkutmak ve kendimi korumak için çevresine doğru ateş ettim. Yaralama ve öldürme kastım yoktu. Pişmanım."