Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Sulama kanalında cansız bedeni bulunan Muhammet'in çantası ve cep telefonu kayıp

        ADANA'da dün sulama kanalına düşen ve gece cansız bedeni bulunan Muhammet Şerif Aras'ın (13) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama kanalında cansız bedeni bulunan Muhammet'in çantası ve cep telefonu kayıp
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da dün sulama kanalına düşen ve gece cansız bedeni bulunan Muhammet Şerif Aras'ın (13) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Aras'ın dayısı Yusuf Karayiğt, “Çocuğumuzun kıyafetlerini bulduk ama cep telefonu ve çantasını bulamadık. Her türlü şüphe içerisindeyiz. Acaba arkadaşları bilerek mi attı? Yoksa şaka amaçlı bir şey miydi? Kayıp eşyalar şu an kimin elinde? Aklımıza binbir türlü şey geliyor” dedi.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına bir çocuğun düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. Saatler süren aramalarda çocuğa ulaşılamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesildi. Öte yandan polis, kanala düşen çocuğun Muhammet Şerif Aras olduğunu belirledi. Kanala verilen suyun kesilmesiyle Aras'ın cansız bedeni, düştüğü noktanın birkaç kilometre uzağında yosunlara takılmış halde yakınları tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine Aras'ın cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından kanaldan çıkarıldı. Kanal kıyısında toplanan yakınları, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Aras'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        ‘YÜZME BİLMİYORDU’

        Bu sabah yapılan otopsi işleminin ardından Aras'ın cenazesi adli tıp kurumu morgundan ailesine teslim edildi. Aile, morg önünde uzun süre gözyaşı döktü. Aras'ın dayısı Yusuf Karayiğit, “Sınıf arkadaşlarıyla beraber kanala girmişler. Çocuğumuzun kıyafetlerini bulduk ama cep telefonu ve çantasını bulamadık. Her türlü şüphe içerisindeyiz. Acaba arkadaşları bilerek mi attı? Yoksa şaka amaçlı bir şey miydi? Kayıp eşyalar şu an kimin elinde? Aklımıza binbir türlü şey geliyor. Arkadaşları bizi olaydan sonra hiç aramadı. Bu çok şüphelendiriyor. Birine haber verebilirlerdi. Muhammet sudan korkardı ve yüzme bilmiyordu” diye konuştu.

        Polis, Aras'ın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi

        Benzer Haberler

        Motosikleti hızlı sürdüğü için uyaran arkadaşını öldüren sanığa 'haksız tah...
        Motosikleti hızlı sürdüğü için uyaran arkadaşını öldüren sanığa 'haksız tah...
        Elektrik panosundan 935 uyuşturucu hap çıktı
        Elektrik panosundan 935 uyuşturucu hap çıktı
        Adana'da evlerindeki elektrik panosundan uyuşturucu hap çıkan 2 kişi tutukl...
        Adana'da evlerindeki elektrik panosundan uyuşturucu hap çıkan 2 kişi tutukl...
        Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 10 yıl hapis cezası
        Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 10 yıl hapis cezası
        Eniştesinin katlettiği 3 kardeşinin eşyalarını taşıdığı çanta çalındı: Hatı...
        Eniştesinin katlettiği 3 kardeşinin eşyalarını taşıdığı çanta çalındı: Hatı...
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak