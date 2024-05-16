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        Uyuşturucu satıcısına 20 yıl 7 ay hapis cezası

        ADANA'da evinde uyuşturucu sattığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ferhan Meriç (42), 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezasına mahkum edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:47
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        Uyuşturucu satıcısına 20 yıl 7 ay hapis cezası
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        ADANA'da evinde uyuşturucu sattığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ferhan Meriç (42), 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezasına mahkum edildi.

        Narkotik polisleri, 13 Eylül 2023’te uyuşturucu sattığı ihbar edilen Ferhan Meriç’in Havutlu Mahallesi Kurtuluş Caddesi’ndeki evine baskın yaptı. Aramada, gözlük kutusu, cam şişe, değişik kutularda ve kağıtlara sarılı toplam 64,72 gram eroin, 78 gram metamfetamin, 3,8 gram esrar ve uyuşturucu haplar ile uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi bulundu.

        Tutuklanan Ferhan Meriç hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından açılan dava karara bağlandı. Sanık Meriç, suçlamayı kabul etmedi. Polisteki ifadesinde, ara sıra uyuşturucu kullandığını, uyuşturucuların T.E.’ye ait olduğunu iddia eden Meriç, son savunmasında, “Ben kimseye uyuşturucu madde satmadım” diyerek beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Meriç’e ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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