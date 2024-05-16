Uyuşturucu satıcısına 20 yıl 7 ay hapis cezası

ADANA'da evinde uyuşturucu sattığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ferhan Meriç (42), 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Narkotik polisleri, 13 Eylül 2023’te uyuşturucu sattığı ihbar edilen Ferhan Meriç’in Havutlu Mahallesi Kurtuluş Caddesi’ndeki evine baskın yaptı. Aramada, gözlük kutusu, cam şişe, değişik kutularda ve kağıtlara sarılı toplam 64,72 gram eroin, 78 gram metamfetamin, 3,8 gram esrar ve uyuşturucu haplar ile uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi bulundu.

Tutuklanan Ferhan Meriç hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından açılan dava karara bağlandı. Sanık Meriç, suçlamayı kabul etmedi. Polisteki ifadesinde, ara sıra uyuşturucu kullandığını, uyuşturucuların T.E.’ye ait olduğunu iddia eden Meriç, son savunmasında, “Ben kimseye uyuşturucu madde satmadım” diyerek beraatini talep etti.