Kardeşinin doğum gününde annesini öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası

ADANA'da kardeşinin doğum gününe alkollü geldiği için kendisini darbeden dayısını korkutmak isterken tabancayla ateş açıp annesi Mine Akgül’ü (42) öldüren B.A. (17), olay tarihinde yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 19 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. B.A.’ya ayrıca, dayısını öldürmeye teşebbüsten 5 yıl, ruhsatsız silah bulundurmadan da 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde oturan Mine Akgül, 15 Ocak 2023’te 2 yaşındaki oğlu M.A.’ya kardeşi Kadir Damar’ın evinde doğum günü kutlaması düzenledi. Anne Akgül, telefonla aradığı oğlu B.A.’yı da doğum gününe çağırdı. İddiaya göre, B.A. alkollü olarak eve gelince dayısı Damar, yeğenine sinirlenip dövdü. B.A. evlerine gidip ruhsatsız tabancasını alıp geri döndü. Oğlunu silahlı gören Mine Akgül, avlunun kapısını kapatarak içeri girmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada B.A. tabancayla dayısına ateş etti. B.A. kaçarken dönüp tekrar ateş edince kurşunlar annesi Mine’ye isabet etti. Kadir Damar da yeğenini kovalarken açılan ateş sonucu kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mine Akgül yaşamını yitirirken, kardeşinin doğum gününde annesini öldüren B.A. ise tutuklandı.

‘ÇOK PİŞMANIM’ Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kadına karşı kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından yargılanan B.A. karar duruşmasına çıktı. Annesini kazayla öldürdüğü için çok pişman olduğunu söyleyen B.A., cinayet anını şöyle anlattı: "Olay tarihinden bir hafta kadar önce nişanlımdan ayrılmıştım. Bu nedenle psikolojim bozuktu. Olay günü de arkadaşlarımla alkol alıyordum. O gün de erkek kardeşimin doğum günüydü. Annem ve dayım doğum gününe gelmem için beni birkaç kez aradılar. Eve gittim. Alkollü olduğum için dayım bana sataştı, beni darbetti. Dayımın beni darbetmesini hazmedemedim. Evden silahı alıp tekrar dayımların evine gittim. Annem elimde silahı görünce beni durdurmaya çalıştı. Ancak ben dayımı korkutmak için rastgele ateş ettim. Bu kurşunlardan bir tanesi anneme isabet etmiş. Kesinlikle annemi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Kaçarken, dayım arkamdan bağırdı ben de geri dönüp tekrar ateş ettim. Bu esnada halen annemi vurduğumun farkında değildim. Geri dönüp ateş ettiğimde dayım yaralanmış.“