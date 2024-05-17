Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kardeşinin doğum gününde annesini öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası

        ADANA'da kardeşinin doğum gününe alkollü geldiği için kendisini darbeden dayısını korkutmak isterken tabancayla ateş açıp annesi Mine Akgül'ü (42) öldüren B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeşinin doğum gününde annesini öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da kardeşinin doğum gününe alkollü geldiği için kendisini darbeden dayısını korkutmak isterken tabancayla ateş açıp annesi Mine Akgül’ü (42) öldüren B.A. (17), olay tarihinde yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 19 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. B.A.’ya ayrıca, dayısını öldürmeye teşebbüsten 5 yıl, ruhsatsız silah bulundurmadan da 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

        Merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde oturan Mine Akgül, 15 Ocak 2023’te 2 yaşındaki oğlu M.A.’ya kardeşi Kadir Damar’ın evinde doğum günü kutlaması düzenledi. Anne Akgül, telefonla aradığı oğlu B.A.’yı da doğum gününe çağırdı. İddiaya göre, B.A. alkollü olarak eve gelince dayısı Damar, yeğenine sinirlenip dövdü. B.A. evlerine gidip ruhsatsız tabancasını alıp geri döndü. Oğlunu silahlı gören Mine Akgül, avlunun kapısını kapatarak içeri girmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada B.A. tabancayla dayısına ateş etti. B.A. kaçarken dönüp tekrar ateş edince kurşunlar annesi Mine’ye isabet etti. Kadir Damar da yeğenini kovalarken açılan ateş sonucu kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mine Akgül yaşamını yitirirken, kardeşinin doğum gününde annesini öldüren B.A. ise tutuklandı.

        ‘ÇOK PİŞMANIM’

        Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kadına karşı kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından yargılanan B.A. karar duruşmasına çıktı. Annesini kazayla öldürdüğü için çok pişman olduğunu söyleyen B.A., cinayet anını şöyle anlattı:

        "Olay tarihinden bir hafta kadar önce nişanlımdan ayrılmıştım. Bu nedenle psikolojim bozuktu. Olay günü de arkadaşlarımla alkol alıyordum. O gün de erkek kardeşimin doğum günüydü. Annem ve dayım doğum gününe gelmem için beni birkaç kez aradılar. Eve gittim. Alkollü olduğum için dayım bana sataştı, beni darbetti. Dayımın beni darbetmesini hazmedemedim. Evden silahı alıp tekrar dayımların evine gittim. Annem elimde silahı görünce beni durdurmaya çalıştı. Ancak ben dayımı korkutmak için rastgele ateş ettim. Bu kurşunlardan bir tanesi anneme isabet etmiş. Kesinlikle annemi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Kaçarken, dayım arkamdan bağırdı ben de geri dönüp tekrar ateş ettim. Bu esnada halen annemi vurduğumun farkında değildim. Geri dönüp ateş ettiğimde dayım yaralanmış.“

        KARAR AÇIKLANDI

        Mahkeme heyeti, sanık B.A.’ya annesini öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemini olası kast ile gerçekleştirdiği için cezası müebbet hapse, ardından yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 19 yıl 2 ay hapse indirildi. B.A.’ya ayrıca, dayısını öldürmeye teşebbüsten 5 yıl, ruhsatsız silah bulundurmadan da 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Toplamda 24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası alan B.A.’nın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı tutuklandı
        Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
        Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
        Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezas...
        Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezas...
        Uyuşturucu satıcısına 20 yıl 7 ay hapis cezası
        Uyuşturucu satıcısına 20 yıl 7 ay hapis cezası
        Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi defnedildi
        Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi defnedildi
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi