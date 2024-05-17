Adana'da kuryeler, üniversiteli motokurye Ata Emre'nin öldürülmesini protesto etti

ADANA’da motosikletli kuryeler, kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın (20) bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti.

Balıkesir'de kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın, 11 Mayıs’ta çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, E.Ö. (17) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmesi, tepkilere neden oldu. Adana’da sosyal medya üzerinden örgütlenen motosikletli kuryeler, Bülent Angın Bulvarı’ndaki Gençlik Meydanı’nda toplandı. Ellerinde, cinayete tepki gösteren yazıların yer aldığı dövizler taşıyan grup, burada basın açıklaması yaptı.