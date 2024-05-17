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        Arkadaş cinayetinde 2 sanığa müebbet hapis cezası istemi

        ADANA'da berberden tıraş olup çıkan arkadaşı Ramazan Tutal'ı (24) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Bilal K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:15
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        Arkadaş cinayetinde 2 sanığa müebbet hapis cezası istemi
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        ADANA'da berberden tıraş olup çıkan arkadaşı Ramazan Tutal’ı (24) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Bilal K. (21) ile onu azmettirdiği suçlamasıyla gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Halil D. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 7 Mart 2022’de Ramazan Tutal, berberde tıraş olup çıktıktan sonra sokakta yürürken Bilal K.’nin tabancayla açtığı ateşte yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tutal yaşamını yitirirken, cinayet şüphelisi Bilal K. ile onu azmettirdiği öne sürülen Halil D. gözaltına alındı. Şüphelilerden Bilal K. tutuklandı, Halil D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ramazan Tutal ile Bilal K.’nin samimi arkadaş oldukları, aynı karede fotoğrafı da ortaya çıktı.

        Cumhuriyet savcısı, olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede Bilal K. için ‘Kasten öldürme’, Halil D. için de ‘Kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, cinayetin nasıl işlendiği detaylı olarak anlatıldı. İddianamede, Bilal K. ile Ramazan Tutal’ın aynı mahallede oturduğu, samimi arkadaş oldukları ve olaydan kısa süre önce tartışıp küfürleştikleri ve aralarının açıldığı belirtildi. Tutal’ın olay günü gittiği berberden tıraş olduktan sonra çıkıp evine giderken Bilal K. ve Halil D. ile karşılaştığı, Tutal’ın Halil D.’ye “Hayırdır kim beni vuracak” diye bağırdığı, bu söze sinirlenen Halil D.’nin de yakınındaki Bilal K.’ye “Gel sık şuna” dediği ve Bilal K.’nin de Tutal’a ateş edip kaçtığı vurgulandı.

        Haklarında müebbet hapis cezası istenen 2 sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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