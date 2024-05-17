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        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

        ADANA'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:31 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:35
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        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
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        ADANA'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Adana- İmamoğlu kara yolunun Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 80 AV 393 plakalı otomobil ile karşı yönünden gelen 01 AKB 947 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari aracın ekili tarlaya savrulduğu, otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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