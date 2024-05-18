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        Prof. Dr. Çil: İmmünoterapi kanserde çığır açan bir tedavi yöntemi oldu

        KANSER İmmünoterapisi Derneği Başkanı ve İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:35
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        Prof. Dr. Çil: İmmünoterapi kanserde çığır açan bir tedavi yöntemi oldu
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        KANSER İmmünoterapisi Derneği Başkanı ve İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser görülme oranının hızla arttığına dikkati çekerek, "Kanser tedavisinde immünoterapi son 10 yılın çığır açan tedavi yöntemi oldu" dedi.

        Kentteki bir otelde Kanser İmmünoterapisi Derneği tarafından gerçekleştirilen 3. Kanserde İmmüno-Onkolojik ve Moleküler Onkolojik Tedaviler Kongresi'ne alanında yetkin çok sayıda Türk ve yabancı akademisyen ile doktor katılım sağladı. Kanser türlerinin tüm dünyada özellikle son 1 yıl içindeki gelişmeleri, kanser tedavisinde yeni yöntemler ve literatürdeki son güncel konuların paylaşıldığı kongre yarın da yapılacak sunumların ardından tamamlanacak. Kongre kapsamında açıklama yapan dernek başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, “Kanser çağımızın en önemli hastalıklarından biridir. Amerika’da en çok ölüme neden olan 2'nci hastalık olarak görülüyor. Türkiye’de de görülme oranı da hızla artıyor. Kanser tedavisinde kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi, sistemik tedavi seçeneklerinin tümü ve akıllı ilaçlar var. Bunların içinde immünoterapi son 10 yılın çığır açan bir tedavi yöntemi oldu” diye konuştu.

        İMMÜNOTERAPİ TEDAVİSİ İLE BAŞARI ŞANSI ARTIYOR

        İmmünoterapi ile kanserde başarı şansının her geçen gün arttığının altını çizen Prof. Dr. Çil, “İmmünoterapi çok basit şekilde; organizmadaki bağışıklık sistemini daha da güçlendirerek kansere karşı savaşmayı sağlayan bir tedavi seçeneğidir. İlerlemiş bir hastalığı olanlarda veya erken dönem kanser olan hastalarda tedavi başarısı inanılmaz oranda artırıyor. Birçok kanser türünün yanı sıra tedavi başarısının çok düşük olduğunu düşündüğümüz akciğer kanserinde çığır açmış durumdadır. Mesane, kalın bağırsak ve kadın kanserleri gibi birçok kullanım alanı var” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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