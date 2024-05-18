Prof. Dr. Çil: İmmünoterapi kanserde çığır açan bir tedavi yöntemi oldu

KANSER İmmünoterapisi Derneği Başkanı ve İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser görülme oranının hızla arttığına dikkati çekerek, "Kanser tedavisinde immünoterapi son 10 yılın çığır açan tedavi yöntemi oldu" dedi.

Kentteki bir otelde Kanser İmmünoterapisi Derneği tarafından gerçekleştirilen 3. Kanserde İmmüno-Onkolojik ve Moleküler Onkolojik Tedaviler Kongresi'ne alanında yetkin çok sayıda Türk ve yabancı akademisyen ile doktor katılım sağladı. Kanser türlerinin tüm dünyada özellikle son 1 yıl içindeki gelişmeleri, kanser tedavisinde yeni yöntemler ve literatürdeki son güncel konuların paylaşıldığı kongre yarın da yapılacak sunumların ardından tamamlanacak. Kongre kapsamında açıklama yapan dernek başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, “Kanser çağımızın en önemli hastalıklarından biridir. Amerika’da en çok ölüme neden olan 2'nci hastalık olarak görülüyor. Türkiye’de de görülme oranı da hızla artıyor. Kanser tedavisinde kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi, sistemik tedavi seçeneklerinin tümü ve akıllı ilaçlar var. Bunların içinde immünoterapi son 10 yılın çığır açan bir tedavi yöntemi oldu” diye konuştu.