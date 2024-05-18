Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı kamerada

ADANA'da bir kişi, kaldırım işgali yapan iş yerleri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı. Otomobiliyle yolu da kesen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Caddesi’nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, cadde üzerinde kaldırım işgali yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye gelen ekipler, kaldırım işgali yapan işyerlerine işlem yaptı. Zabıtaların işlem yaptığı sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolu keserek ekiplere mukavemette bulundu. Aracından çıkardığı bıçakla da ekiplere saldıran şüpheliyi yoldan geçen bir esnaf sakinleştirdi. Bıçaklı saldırı anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.