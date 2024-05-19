Adana merkezli 'Ayar-3' operasyonunda 10 tutuklama

ADANAmerkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şüphelilere yönelik 'Ayar-3' adlı operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, piyasaya sahte altın sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bir atölyede sahte altın üretimi yapıldığını belirledi. 13 kişinin de şüpheli olduğunu tespit eden polis, Adana, Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta 'Ayar-3' adlı operasyon başlattı. Belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan 3 bin 646 çeyrek, 811 yarım, bin 614 tam ve 57 Reşat altın ele geçirildi. Ayrıca 10 çeyrek, 13 yarım, 14 tam altın kalıbı, altın kalıplarına ait 10 halka, 4 basıma hazır pul altın ile siparişlere ait çok sayıda evraka da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.