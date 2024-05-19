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        Seyhan Nehri'ne giren Yasin kayboldu; yakınları gözyaşı döktü

        ADANA'daserinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Yasin Güneş (18), suda kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:46 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:50
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        Seyhan Nehri'ne giren Yasin kayboldu; yakınları gözyaşı döktü
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        ADANA'daserinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Yasin Güneş (18), suda kayboldu. Yasin'i bulmak için çalışma başlatılırken, gözyaşı döken yakınlarını polis teselli etti.

        Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi'ndeki kamp alanına arkadaşları ile gelen Yasin Güneş, serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Güneş, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Botla nehre açılan dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Durumu öğrenip, bölgeye gelen Güneş'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Polisler, Güneş'in yakınlarını teselli etti. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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