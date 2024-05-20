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        Fırıncıyı tabancayla yaralayan kurye, çalışanlar tarafından darbedildi

        ADANA'da motosikletli kurye Mertcan I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:30
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        Fırıncıyı tabancayla yaralayan kurye, çalışanlar tarafından darbedildi
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        ADANA’da motosikletli kurye Mertcan I., (26) tartıştığı fırın sahibi Servet K.’yi tabancayla yaraladı. Olayın ardından Mertcan A. fırın çalışanları tarafından dövülürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı’ndaki bir fırında meydana geldi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından kaydı bulunan motosikletli kurye Mertcan I., fırında çalışan, ismi açıklanmayan başka bir kurye ile tartıştı. Fırın sahibi Servet K. araya girerek tarafları ayırdı. İş yerinden ayrılan Mertcan I., bir süre sonra elinde tabancayla geri dönüp, Servet K.’ye ateş etti. Sol ayak bileği ve sol koltuk altından vurulan Servet K., yaralandı. Saldırının ardından fırın çalışanları kurye Mertcan I.’yı tekme ve yumrukla dakikalarca dövdü. Bu sırada motosikletinin üzerinde olaya tepki gösteren başka bir kurye de darbedilerek motosikletten düştü.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Servet K. ve Mertcan I.'yı çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Bu arada Mertcan’ın A.’nın darbedildiği anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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