Fırıncıyı tabancayla yaralayan kurye, çalışanlar tarafından darbedildi

ADANA’da motosikletli kurye Mertcan I., (26) tartıştığı fırın sahibi Servet K.’yi tabancayla yaraladı. Olayın ardından Mertcan A. fırın çalışanları tarafından dövülürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı’ndaki bir fırında meydana geldi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından kaydı bulunan motosikletli kurye Mertcan I., fırında çalışan, ismi açıklanmayan başka bir kurye ile tartıştı. Fırın sahibi Servet K. araya girerek tarafları ayırdı. İş yerinden ayrılan Mertcan I., bir süre sonra elinde tabancayla geri dönüp, Servet K.’ye ateş etti. Sol ayak bileği ve sol koltuk altından vurulan Servet K., yaralandı. Saldırının ardından fırın çalışanları kurye Mertcan I.’yı tekme ve yumrukla dakikalarca dövdü. Bu sırada motosikletinin üzerinde olaya tepki gösteren başka bir kurye de darbedilerek motosikletten düştü.