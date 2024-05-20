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        FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası

        ADANA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan eski hakim M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:57
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        FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası
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        ADANA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan eski hakim M.K., 'FETÖ'ye üye olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık eski hakim M.K. katılmadı. Eski hakimin avukatının hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, sanığın öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait hakim-savcı sınav çalışma evleri ile staj evlerinde kaldığını ayrıca FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığına dikkat çekti.

        AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

        Mütalaada, sanık M.K.'nin örgüt içinde askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem abi' ve 'bölge talebe mesulü' olarak da faaliyette bulunduğunu aktaran savcı, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık M.A.'nın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia edip, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, eski hakim M.K'ye 'FETÖ'ye üye olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığın tutuklanmasına hükmedip, yakalama kararı çıkarttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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