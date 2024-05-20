2 kız kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı kaza yerinde keşif yapılacak
ADANA'da, otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçip, yaya yolunda çarptığı İrem Alper'in (22) ölümüne, ablası Gizem Alper'in (24) yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ramazan Kılınç'ın (22), 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Ağacın arasından birden çıktılar, görmedim" dedi.
ADANA’da, otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçip, yaya yolunda çarptığı İrem Alper'in (22) ölümüne, ablası Gizem Alper'in (24) yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ramazan Kılınç'ın (22), 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Ağacın arasından birden çıktılar, görmedim” dedi. Kız kardeşlerin babası Cumali Alper ise “Kazanın olduğu yerde ağaç ve herhangi bir şey yok, hatta yaya geçidi vardı” diye konuştu. Mahkeme ifadelerdeki çelişkilerin giderilmesi amacıyla olay yerinde keşif yapılması için erteledi.
Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında 30 Mart'ta, kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçen Ramazan Kılınç yönetimindeki 07 HZR 01 plakalı otomobil, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan İrem ve ablası Gizem Alper'e çarptı. İrem Alper hayatını kaybederken, ablası Gizem Alper ise yaralandı. Kazadan sonra sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı.
Ramazan Kılınç hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Kılınç, ölen İrem Alper'in babası Cumali Alper, annesi Selver ve kazada yaralanan Gizem Alper ile tarafların avukatları katıldı. Kaportacılık yapan ve ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlarından 15 yıla kadar hapsi istenen Ramazan Kılınç, savunmasında olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Hava aydınlıkken kuzeniyle birlikte araçla giderken önüne çıkan 2 kardeşe çarptığını belirten Kılınç, “Benim hızım 50-60 kilometre idi. Kesinlikle ben maktulü ve müştekiyi görmedim. Çünkü ağacın arasından birden çıktılar. Kaza sonrası durdum ve acil sağlık ekiplerini çağırdım” dedi.
‘KAZA YERİNDE AĞAÇ YOKTU’
Kazada ölen İrem Alper’in babası Cumali Alper, sanıktan şikayetçi oldu. Olay tarihinde kızlarını almak için olay yerine doğru giderken kızı Gizem’den trafik kazasını öğrendiğini belirten Cuma Alper, “Olay yerine gittiğinde kızım İrem yerde yatıyordu. Kazanın olduğu yerde ağaç ve herhangi bir şey yok, hatta yaya geçidi vardı” dedi.
Acılı anne Selver Alper de sanıktan şikayetçi oldu. Kazadan mucize eseri ölümden kurtulan Gizem Alper ise “Olay günü İrem ve ben karşıya geçiyorduk. Araçlara kırmızı ışık yanmıştı. Yaya geçidinin yanından geçiyorduk, yolu yarılamışken bu esnada bir anda sanığın kullandığı araç bize çarptı. Şikayetçiyim” diye konuştu.
TANIK İFADE DEĞİŞTİRDİ
Kazanın görgü tanığı, sanık sürücünün kuzeni Ramazan Demir dinlendi. Polisteki ifadesinde kuzeninin kırmızı ışıkta durmayarak devam ederken 2 kız kardeşe çarptığını söyleyen tanık Demir, mahkemede ifade değiştirdi. Demir, “Kuzenim olan Ramazan’ın kullandığı araçla giderken biranda ağaçların arasından iki kadın çıktı ve sanık da durmayarak bu kadınlara çarptı. Hızımız tahminen 50-70 kilometre arasındaydı. Araçtan inerek yaralı olan kadınlara yardım ettik” ifadelerini kullandı. Çelişkili ifadesi hatırlatılan Demir, olay günü şokta olduğunu iddia ederek, “O gün oruçlu olduğum için dediğimi tam olarak hatırlamıyorum. Soruşturma evresindeki ifadelerimi kabul etmiyorum. Mahkemedeki ifadem doğrudur” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Kılınç’ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı, ifadelerdeki çelişkilerin giderilmesi amacıyla olay yerinde keşif yapılması için erteledi.
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