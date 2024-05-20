Fırın sahibini vuran kurye, çalışanlar tarafından darbedildi (2)
GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIAdana'da tartıştığı fırın sahibi Servet K.
GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Adana'da tartıştığı fırın sahibi Servet K.’yi tabancayla ayağından yaraladıktan sonra fırın çalışanları tarafından darbedilen Mertcan I. (26), hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mertcan I.'nın koşarak iş yerine yönelip Servet K.'ye tabancayla ateş ettiği, bu sırada araya giren kişilerin saldırıyı engellemeye çalıştığı, fırındaki müşterilerin de panikle çevreye kaçtıkları görüldü.
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