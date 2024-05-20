Fırın sahibini vuran kurye, çalışanlar tarafından darbedildi (2)

Öte yandan, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mertcan I.'nın koşarak iş yerine yönelip Servet K.'ye tabancayla ateş ettiği, bu sırada araya giren kişilerin saldırıyı engellemeye çalıştığı, fırındaki müşterilerin de panikle çevreye kaçtıkları görüldü.

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