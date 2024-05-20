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        Fırın sahibini vuran kurye, çalışanlar tarafından darbedildi (2)

        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIAdana'da tartıştığı fırın sahibi Servet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:50
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        Fırın sahibini vuran kurye, çalışanlar tarafından darbedildi (2)
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        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Adana'da tartıştığı fırın sahibi Servet K.’yi tabancayla ayağından yaraladıktan sonra fırın çalışanları tarafından darbedilen Mertcan I. (26), hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mertcan I.'nın koşarak iş yerine yönelip Servet K.'ye tabancayla ateş ettiği, bu sırada araya giren kişilerin saldırıyı engellemeye çalıştığı, fırındaki müşterilerin de panikle çevreye kaçtıkları görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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