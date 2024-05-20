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        Serinlemek için sulama kanalına giren tarım işçisi, kayboldu

        ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu tarım işçisi Mecid Barho (18), akıntıya kapılıp kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:40
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        Serinlemek için sulama kanalına giren tarım işçisi, kayboldu
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        ADANA’da serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu tarım işçisi Mecid Barho (18), akıntıya kapılıp kayboldu. Dalgıç polisler, Barho’nun bulunması için arama çalışması başlattı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde Suriye uyruklu tarım işçisi Mecid Barho, serinlemek için Delvet Su İşleri’ne ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Barho, akıntıya kapılıp, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, Barho’nun bulunması için çalışma başlattı. Durumu öğrenip bölgeye gelen Mecid Barho’nun yakınları, polisin çalışmasını takip etti.

        Dalgıç polislerin, arama çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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