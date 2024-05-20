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        Fırın sahibini vuran kurye, çalışanlar tarafından darbedildi (3)

        TUTUKLANDIAdana'datartıştığı fırın sahibi Servet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 19:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:36
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        Fırın sahibini vuran kurye, çalışanlar tarafından darbedildi (3)
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        TUTUKLANDI

        Adana'datartıştığı fırın sahibi Servet K.'yı tabancayla ayağından vurarak yaraladığı iddia edilen, çok sayıda fırın çalışanı tarafından darbedilen, ardından silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıyan ve gözaltına alınan Mertcan I. (26), işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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