Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Sulama kanalında kaybolan Mecid'in cansız bedeni bulundu

        ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Mecid Barho'nun (18), cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 08:57 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama kanalında kaybolan Mecid'in cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren Mecid Barho'nun (18), cansız bedenine ulaşıldı.

        Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Mecid Barho, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, gence Mecid'e ulaşamadı. Arama çalışmasının hızlandırılması için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi. Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yapılan aramada Barho'nun suya girdiği noktanın 5 kilometre uzağında Alihocalı Mahallesi yakınlarında cansız bedeni, bulundu. Dalgıç polisler tarafından çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!

        Benzer Haberler

        Adana'da bir ev çıkan yangında hasar gördü
        Adana'da bir ev çıkan yangında hasar gördü
        Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Adana'da protokol üyeleri ve basın mensupları futbol maçında buluştu
        Adana'da protokol üyeleri ve basın mensupları futbol maçında buluştu
        Fırın sahibini vuran kurye, çalışanlar tarafından darbedildi (3)
        Fırın sahibini vuran kurye, çalışanlar tarafından darbedildi (3)
        Adana'da kavga sırasında 1 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutukl...
        Adana'da kavga sırasında 1 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutukl...
        Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu
        Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu