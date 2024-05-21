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        Kozan'da tarım arazilerini dolu vurdu

        ADANA'nın Kozan ilçesinde etkisini gösteren dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:45
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        Kozan'da tarım arazilerini dolu vurdu
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde etkisini gösteren dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

        Kozan ilçesi Orçan Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında aniden bastıran dolu, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Dolu, özellikle bağ ve bahçelerdeki ekili alanlarda ciddi zarara yol açtı. Çiftçiler, tarlalarında ve bahçelerinde oluşan zararı görmek için harekete geçti. Birçok çiftçi, dolu sonrası ekili ürünlerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirtti. Özellikle meyve bahçeleri ve sebze tarlaları, doludan en çok etkilenen alanlar oldu. Bölgede zaman zaman sağanak görülüyor.

        Galeri
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        Galeri
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