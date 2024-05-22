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        Şırnak'taki kuyumcunun dolandırılan 180 bin lirasını, Adana'daki taksicinin 'şüphesi' kurtardı

        ŞIRNAK'taki kuyumcu S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:00
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        Şırnak'taki kuyumcunun dolandırılan 180 bin lirasını, Adana'daki taksicinin 'şüphesi' kurtardı
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        ŞIRNAK’taki kuyumcu S.İ.’yi 180 bin lira dolandıran şüpheli, parayı Adana’da ulaşım için anlaştıkları taksi durağı sahibi Murat Polat’ın (45) hesabına göndertti. Polat, 4 bin lira teklif vermesine rağmen hesabına gelen yüksek meblağdan şüphelenip, çektiği parayla ihbar için emniyete gitti. Polisle birlikte bankaya giden Polat, parayı sahibi S.İ.’nin hesabına gönderdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde taksi durağı sahibi Murat Polat, telefonda kendini eczacı olarak tanıtıp, Mersin Şehir Hastanesi’ne gitmek istediğini söyleyen kişiye 4 bin liraya götürebileceğini söyledi. Teklifi kabul eden müşteri, Polat’ın banka hesabına 180 bin lira gönderdi. Müşteriye yüksek meblağın sebebini soran Polat, “Bizim bir işimiz çıktı. Sen Mersin’e git, aracına ilaç yükleyecekler. Paranın 176 bin lirasını göndereceğim banka hesabına aktar. İlaçları da Adana’ya getir” cevabı aldı. Durumdan şüphelenen Polat, 180 bin lirayı çektikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ihbarda bulundu.

        KUYUMCUYU HAKİM OLARAK TANITARAK DOLANDIRMIŞ

        Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne giden Polat, dolandırıcılıkta ‘hesapçı’ olarak kullanıldığını öğrendi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, paranın Şırnak’ın Cizre ilçesindeki kuyumcu S.İ. tarafından gönderildiğini saptadı. Araştırmasını derinleştiren ekipler, S.İ.’yi telefonlara arayıp, kendini Şırnak Adliyesi’nde hakim olarak tanıtan kişinin, “Annem hastaneye kaldırıldı, acil paraya ihtiyacım var. Parayı hesabıma gönderin, evdeki altınları bir kişiyle size ulaştıracağım” diyerek dolandırdığını belirledi.

        PARAYI GÖNDERMESİ İÇİN TEHDİT DE ETMİŞ

        Taksicilerin, zaman zaman bu tür dolandırıcılık olaylarında mağdur olduğunu belirten Murat Polat, “Bizden hesap numarası istedi; 2 saat sonra yüklü miktarda para yattı. Arayıp, sorduğumuzda ise parayı çekmemizi ve başka bir hesaba aktarmamızı söyledi. Ben de bu olaydan şüphelendim. Bu sırada arayıp, paranın bir an önce yatırılmasını isteyip, suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyerek tehdit etti. Hemen emniyete gelip, ihbarda bulundum. Paranın asıl sahibi Şırnak’ta bir kuyumcuymuş. Bizi de dolandırıcılığa ortak etmek istemişler” dedi.

        MESLEKTAŞLARINI ‘DOLANDIRICILIK’ KONUSUNDA UYARDI

        Meslektaşlarını dolandırıcılık konusunda uyaran Polat, “Sık sık cep telefonlarımıza ‘dolandırıcılık’ konusunda uyarı mesajları geliyordu. Zaten polislerimiz de bu konularda mağdur olmamamız için bizi ziyaret edip, bilgilendirme çalışması yapıyorlar. Bir başka insanın daha canının yanmasını istemeyiz. Meslektaşlarıma bu tip durumlarda direkt polise ulaşmasını, başkasının hesabına kesinlikle para göndermemesini tavsiye ediyorum” dedi.

        Polis ekipleri, Polat ile birlikte banka şubesine gidip, dolandırılan 180 bin lirayı kuyumcu S.İ.’nin hesabına gönderdi. Şırnak polisi ise dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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