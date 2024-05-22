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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan öğretmen hayatını kaybetti

        ADANA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük (26) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:25
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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan öğretmen hayatını kaybetti
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        ADANA’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük (26) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, 8 aylık hamile Latife K.’nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

        Kaza, 20 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. 8 aylık hamile Latife K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Latife K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük, dün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Latife K.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, bebeğinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilen Merve Çürük’ün cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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