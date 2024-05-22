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        Alacak tartışmasında müşterisini tabancayla ağır yaralayan çaycıya 7,5 yıl hapis

        ADANA'da 800 lira borç verdiğini iddia ettiği müşterisi Yahya Korkusuz'u (53) bu nedenle çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaralayan çay ocağı işletmecisi Müslüm Aldağ (30), 7,5 yıl hapis cezası çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:31
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        Alacak tartışmasında müşterisini tabancayla ağır yaralayan çaycıya 7,5 yıl hapis
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        ADANA'da 800 lira borç verdiğini iddia ettiği müşterisi Yahya Korkusuz’u (53) bu nedenle çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaralayan çay ocağı işletmecisi Müslüm Aldağ (30), 7,5 yıl hapis cezası çarptırıldı.

        Kayalıbağ Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki Dörtyol Çay Evi’ni işleten Müslüm Aldağ, iddiaya göre, iş yerine gelip giden Yahya Korkusuz’a 800 lira borç verdi. Aldağ, 17 Temmuz 2023’te çay ocağına kadın arkadaşı P.G. ile gelip oturan Korkusuz’un yanına gidip parasını istedi. Korkusuz da yine iddiaya göre, “Sen ne diyorsun. Bayan arkadaşın yanında sen nasıl benden para istersin?” diye bağırdı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aldağ, tabanca ile Korkusuz’a ateş etti. Ağır yaralanan Yaşar Korkusuz hastaneye kaldırıldı. Korkusuz tedavisinin ardından taburcu edilirken, tutuklanan çay ocağı işletmecisi Müslüm Aldağ hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

        Davanın karar duruşması görüldü. Aldağ, mahkemedeki savunmasında, çay ocağına gelip giden Yahya Korkusuz’un zor durumda olduğunu söyleyip kendisinden 800 lira borç para aldığını söyledi. Aldağ, “Yahya, aynı gün parayı getireceğini söyledi. Akşam, bir bayanla çay ocağına geldi. Yanına gidip kulağına eğilerek, ‘Dün sana 800 lira verdim, benim de alacaklarım var’ diyerek paramı istedim. Yahya elindeki su şişesini sert bir şekilde masaya vurarak, ‘Sen ne diyorsun. Bayan arkadaşın yanında nasıl para istersin’ dedi. Ben de kötü bir şey söylemediğimi belirtince bu kez ‘Seni öldürürüm. Misafirin yanında nasıl para istersin’ diyerek eliyle beni iteledi. Küfür edince gururuma dokundu, ‘Yanında bayan var, iş buralara nasıl geldi’ dedim. Aramızda itişme oldu. Bıçağını çıkartıp üzerime geldi, beni öldürecek sanıp korkuya kapıldım. Koşarak uzaklaşmaya çalıştım, üzerime gelmeye devam etti. Ben de çekmeceden silahı alıp hedef gözetmeksizin bir el ateş ettim" dedi.

        ‘ELİMDEKİ ŞİŞE DÜŞÜNCE ATEŞ ETTİ’

        Yahya Korkusuz ise sanıkla husumetinin olmadığını söyledi. Otururken şişenin sert şekilde yere düşmesi sonucu sanığın kendisine ateş ettiğini iddia eden Korkusuz, “Sanık ateş etmeden aramızda bir küfürleşme olmadı, aramızda alacak-verecek meselesi de yoktu. Para isteme mevzusu da olmadı. Elimdeki şişe düşünce o da ayağa kalkıp tepki gösterdi, ben de doğrulmaya kalkışırken ateş etti” diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

        Mahkeme heyeti, sanık Müslüm Aldağ’ı önce ‘Kasten insan öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Eyleminin teşebbüs aşamasında kalması, suçu haksız tahrik altında işlemesi ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 7,5 yıla indirdi. Heyet, sanık Aldağ’ın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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