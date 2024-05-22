'Kıyma çekme yeri' cinayetine müebbet hapis cezası

ADANA'da, Kurban Bayramı’nda 'kıyma çekme yeri' yüzünden husumetli oldukları iddia edilen aileden Murat Koday'ı (26) tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ferhat Çiftçi (25), müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde 2022 yılı Kurban Bayramı'nda kıyma çekme işi yapan Remziye Çiftçi, iddiaya göre, başka mahalleye taşınan ancak Atakent'e gelip kıyma işi yapan Hatice Dilci'ye, "Sen buradan taşındın artık burada iş yapamazsın" dedi. İki kadın arasındaki tartışmayı, aralarında mahallede esnaflık yapan Sezai Koday'ın da bulunduğu komşular yatıştırdı. Çiftçi ailesi, iddiaya göre bu olay nedeniyle Koday ve ailesine husumet beslemeye başladı. Remziye Çiftçi'nin oğlu Ferhat Çiftçi, 26 Eylül 2023'te tüfekle arkadaşlarıyla sohbet eden Murat Koday'ı hedef alarak, "Sen anama, bacıma küfrettin" dedikten sonra 2 el ateş edip kaçtı. Yaralanan Koday, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yakalanıp tutuklanan Ferhat Çiftçi hakkında Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan açılan dava karara bağlandı. Cinayet şüphelisi Çiftçi, son savunmasında, ailesinin kıyma çekme işiyle uğraştığını, tezgahın kaldırılması konusunda Koday ailesinin baskı yaptığını öne sürerek, "Ailemi de bu yüzden darbetmeleri nedeniyle içimde bir kin oluştu. Murat ve ailesinin, aileme bu konuda sardıklarını duyuyordum. Ben bu olaylar sırasında Adana'da değildim" dedi.

Murat Koday'ın babası Recep Koday ve annesi Cevahir Koday, sanıktan şikayetçi oldu. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen anne ve babası, Ferhat Çiftçi'nin ailesini tanıdıklarını, aralarında herhangi bir huzursuzluğun olmadığını söyledi. Cevahir Koday, "Sanığın ifadeleri yalandır. Oğlum Murat evden işe, işten eve gidip gelen biridir" dedi.

"İlk gördüğümde arkadaşları ile oturuyordu. Dayanamayıp eve gidip tüfeği alıp geldiğimde kendisi arkadaşlarından ayrılmıştı. Yolda ayaktaydı. Kendisiyle aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Tüfekle ayağını hedef alarak ateş ettim. 2 kez ateş ettim. Sonradan öldüğünü öğrendim."

'SENİ DE SEZAİ'Yİ DE ÖLDÜRECEĞİM'

Görgü tanıklarından Ş.Ç. de olay günü bahçede arkadaşlarıyla otururken sanığın elinde tüfekle ateş etmeye hazırlandığını gördüğünü söyleyerek, "O anda kendimi yere attım. Bu sırada Murat da kalkıp kaçmak istedi. Aynı anda iki el art arda ateş edildi. Sonra Murat yere yığıldı. Ferhat giderken ben de yakalamak için peşinden gittim. Ancak, motosiklete binip gitti" diye konuştu.

Ş.Ç., olaydan yarım saat sonra sanığı telefonla aradığını ancak açmadığını söyledi. Kısa süre sonra Ferhat Çiftçi'nin kendisine dönüş yaptığını belirten tanık, "Ben ona 'Neredesin?' dedim. 'Ben bundan sonra firarım, seni de Sezai'yi de öldüreceğim' dedi. Daha sonra mesaj attı, mesajında 'Saklanmayın ha' dedi. Ben de savcılığa gidip şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.