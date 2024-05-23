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        Mobilya mağazasının deposunda yangın çıktı; 3'üncü katta mahsur kalanları komşuları kurtardı

        ADANA'da bir binanın altındaki mobilya satış ofisinin deposunda çıkan yangında alevler, üst katlara sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:55
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        Mobilya mağazasının deposunda yangın çıktı; 3'üncü katta mahsur kalanları komşuları kurtardı
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        ADANA’da bir binanın altındaki mobilya satış ofisinin deposunda çıkan yangında alevler, üst katlara sıçradı. 3’üncü katta mahsur kalan biri bebek, 4 kişiyi komşuları kurtardı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nde 3 katlı binanın altındaki mobilya satış ofisinin deposunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerini saran alevler, üst katlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler büyüyünce 3’üncü katta oturan Hicran Çığıraçan (65), kızı Ceylan Çığıraçan (30), torunu 2 yaşındaki Neva ve kardeşi Selami Yüzgeçicier (58) dairede mahsur kaldı. Komşuları, evin kapısını kırıp içeri girerek dairedekileri kurtardı. Dumandan etkilenen Ceylan Çığıraçan ile kızı Neva hastaneye kaldırıldı.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevlerin, diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

        Durumu öğrenip, evine gelen Sebahattin Çığıraçan (65) ile eşi Hicran Çığıraçan gözyaşlarıyla söndürme çalışmalarını takip etti. Sebahattin Çığıraçan, “Çocuklarım kurtulduğu için şükrediyorum. Komşularım kurtardı, Allah onlardan razı olsun. Eşim, çocuğum ve torunum iyi çok şükür. Hastaneye kaldırıldılar. Çok kötü durumdayım” diye konuştu.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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