Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlunu öldüren babaya 16 yıl hapis

        ADANA'da hakkında uzaklaştırma kararı aldırttığı psikolojik tedavi gören oğlu Serhat Oti'yi (31) av tüfeğiyle öldüren Nurettin Oti (58) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlunu öldüren babaya 16 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da hakkında uzaklaştırma kararı aldırttığı psikolojik tedavi gören oğlu Serhat Oti’yi (31) av tüfeğiyle öldüren Nurettin Oti (58) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası, oğlunu haksız tahrik altında öldürdüğü ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 16 yıl 8 ay hapse indirildi.

        Serhat Oti, 10 Ekim 2023'te bisikletiyle Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde gece bekçiliği yapan babası Nurettin Oti’nin çalıştığı Yeni Sanayi Sitesi’ne gitti. Burada Serhat Oti ile daha önce kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırılan babası arasında aile içi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Nurettin Oti tüfekle oğlunu vurarak öldürdü. Olaydan sonra suç aleti tüfekle birlikte polise teslim olan Nurettin Oti tutuklandı. Oti hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Altsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek’ suçundan dava açıldı.

        Nurettin Oti, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Oti, oğlunun olumsuz davranışları nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi. Psikolojik tedavi gören oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını da belirten Oti, “Bu kararı öğrenen oğlum, olay günü eve gitmiş sonra benim yanıma geldi. Yaklaşık 50 metre uzaktan bisikletiyle geldiğini gördüm. İş yerimdeki bana ait olan tüfeğin yerini biliyor, alıp bana zarar verir, diye tüfeği alıp oradan kaçtım. Kaçarken beni yakaladı. Aramızda boğuşma çıktı. Elimden tüfeği almaya çalışıyordu. Bu boğuşma sırasında tüfek ateş aldı, oğlum yaralanarak öldü. Çok üzgünüm. Daha öncesinde oğlum beni birçok defa dövmüş, bana şiddet uygulamıştı, beni evden atmıştı” diye konuştu.

        ‘EŞİM BABASIYLA SORUNLUYDU’

        Öldürülen Serhat Oti’nin eşi Utku Oti, sanıktan şikayetçi oldu. Eşinin zararsız biri olduğunu söyleyen Oti, “Babasının başka kadından olan çocuklarına da kocam bakmaktaydı. Eşim, dış cephe ustasıydı ayrıca müzik dersleri de veriyordu. Sanık, ikinci eşinden çocuklarına şiddet uyguluyordu, eşim ve ben onları korumaya çalıştık” dedi.

        ‘BABAM YÜZÜNDEN SOY İSMİMİ DEĞİŞTİRDİM’

        Serhat Oti’nin Almanca öğretmeni olan ablası Nehir Müjde de sanık babasından şikayetçi oldu. Babasının kendisine babalık yapmadığını devamlı kendisine şiddet uyguladığını bu yüzden soy ismini değiştirdiğini belirten Müjde, “Mesela akşam yaptığım yemeği beğenmediği için beni okutmamakla tehdit ediyordu. Okuyup öğretmen oldum. Babamın hiçbir desteği olmadı. Kardeşimin uyuşturucu ile bağlantısı yok sadece antidepresan kullanıyordu. Ben kardeşimle bir yıldır görüşmüyordum. Sebebi de onun sanığa hala baba demesiydi. Kardeşimin kendisine verdiğim parayı sanığa ve sanığın başka kadından olan çocuklarına yedirmesi nedeniyle kendisiyle konuşmuyordum” ifadelerin kullandı.

        ‘BABAM KARDEŞİME İFTİRA ATIYOR’

        Serhat Oti’nin ağabeyi Önder Oti de babasının, kardeşi hakkında iftira attığını söyledi. Oti, “Kardeşim, babamın çocuklarına bakıyordu. Babam sorumsuz, ilgisiz ve umursamaz biriydi. Bana ve kardeşlerime şiddet uygulayan biriydi” diyerek babasının cezalandırılmasını istedi. Serhat Oti’nin kız kardeşi Rojhat Oti ise babasından şikayetçi olmadı.

        Tanık Mahiye Oti ise sanığın, hem amcası hem de kayınpederi olduğunu belirterek öldürülen Serhat’ın çalışıp kazandığı parayı sanığa verdiğini söyledi. Ayrıca Serhat’ın üvey 3 kardeşine de baktığını ifade eden Oti, “Olaydan bir ay önce Serhat ile amcam olan sanık tartışmış. Amcamı evime davet ettim. Amcam çok sinirleniyordu Serhat’a. ‘Ben onu öldürürsem kurtulurum’ diyordu. Olaydan bir hafta önce amcam beni telefonla aradı, ‘3 kurşun aldım, silahıma koydum, sen Serhat’a söyle gelsin yanıma, kafasına sıkacağım, meşru müdafaa olacak’ dedi. Bunları Tuncer Oti’ye de anlattım” diye konuştu.

        ‘GİDİP AMCANI VURACAĞIM’

        Tanık Tuncer Oti de sanığın amcası olduğunu kaydetti. Olaydan önce Serhat’ın kendisini telefonla aradığını belirten Tuncer Oti, “Serhat, babasının kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ve polisin kendisini aradığını söyledi. Ben de sakin olmasını söyledim. O da bana ‘Ben gideceğim, amcanı vuracağım’ dedi. Ben de korkup hemen amcamı aradım, ‘Amca Serhat’tan uzak dur, bir araya gelmeyin’ dedim" ifadelerini kullandı.

        ‘ÇOK PİŞMANIM’

        Son sözleri sorulan sanık Nurettin Oti, oğlunu öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Oti, “Ben o çocuğumun bir parmağını kimsenin canına değişmem, çok pişmanım” dedi.

        Mahkeme heyeti, Nurettin Oti’yi oğlunu öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Oğlunu, haksız tahrik altında öldürdüğü ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 16 yıl 8 aya indirildi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı
        Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişiye silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 2 sanığa hap...
        Adana'da bir kişiye silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 2 sanığa hap...
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişiden 1'i tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişiden 1'i tutuklandı
        Adana'da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü imzal...
        Adana'da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü imzal...
        Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın, öğrencilerle bir araya geldi
        Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın, öğrencilerle bir araya geldi
        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada...
        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada...