Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokak köpeklerini uyutmak değil, kısırlaştırmak sorunu çözer

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bir ay içinde sahiplendirilemeyen sokak köpeklerinin uyutulacağına dair hazırlık aşamasında olduğu belirtilen yasal düzenlemeye ilişkin, “Bu bir çözüm değil. Veteriner hekimler olarak hayvanların uyutulmasını kabul etmemiz mümkün değil. Çözüm için defalarca dile getirdiğimiz şey ise etkin bir kısırlaştırma çalışmasıdır. Sokak hayvanının popülasyonunu ancak bu şekilde azaltabiliriz” dedi.

Son günlerde sokak köpeklerinin toplatılıp belediye barınaklarında internet üzerinden sahiplendirilmeye çalışılacağı, sahiplendirilen köpeklerin çip takılarak takip edileceği ve 30 gün içinde sahiplendirilemeyen köpeklerin ise enjeksiyon ile uyutulacağına dair yasa tasarısının Meclis’in gündemine geleceği ileri sürüldü. Söz konusu yasa tasarısının henüz resmiyet kazanmadığını belirten Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, hayvanları yaşatmayı amaç edinmiş bir mesleğin mensubu olarak veteriner hekimlerin köpeklerin uyutulmasını kabul edemeyeceğini söyledi.