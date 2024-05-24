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        12 yaşındaki Suriyeli Esma bir haftadır kayıp

        ADANA'da Suriye uyruklu Esma Elmuhammed'den (12) bir hafta önce eve gelen 3 kadın ile birlikte dışarı çıktıktan sonra haber alınamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:00
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        12 yaşındaki Suriyeli Esma bir haftadır kayıp
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        ADANA’da Suriye uyruklu Esma Elmuhammed’den (12) bir hafta önce eve gelen 3 kadın ile birlikte dışarı çıktıktan sonra haber alınamadı. Polise başvuran anne Avsaf Elkilo (37), kızının kaçırıldığını öne sürüp, bir an önce bulunması için yardım istedi.

        Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44108 Sokak’ta kiralık bir evde yaşayan 6 çocuk annesi Suriyeli Avsaf Elkilo, 18 Mayıs’ta hastalanan küçük oğlu Abdullah'ı hastaneye götürdü. İddiaya göre, Elkilo’nun o sırada evde olan kızı Esma Elmuhammed, kapıyı çalan 3 kadınla bir süre konuştuktan sonra onlarla birlikte dışarı çıktı. Eve döndüğünde kızına ulaşamayan, tanımadığı kişiler tarafından götürüldüğünü öğrenen Avsaf Elkilo, polise başvurdu.

        'ÇOK TEDİRGİN VE ENDİŞELİYİM'

        Kızından o günden bu yana haber alamayan Elkilo, can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi. Kızının bulunmasını isteyen Elkilo, gözyaşı dökerek yardım istedi. Elkilo, “Adana’da hiçbir akrabamız yok, eşim de şehir dışında çalışıyor. Evlere temizliğe giderek geçimimi sağlıyorum. Çocuklarımla bir başıma yaşıyorum. Kızımın bulunması için devletten yardım bekliyorum. Organ mafyaları mı kaçırdı, fuhuş mu yaptırıyorlar, çok tedirgin ve endişeliyim. Haber alamıyorum. Kızımın kaçması için hiç sebep yok, kaçırıldığını düşünüyorum. Daha önce evimiz yanmıştı, bu nedenle psikolojisi bozulduğu için tedavi de görmüştü. Gelen kişiler kızımı kandırıp götürmüş olabilir. Kızım daha çok küçük” diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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