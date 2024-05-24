12 yaşındaki Suriyeli Esma bir haftadır kayıp

ADANA’da Suriye uyruklu Esma Elmuhammed’den (12) bir hafta önce eve gelen 3 kadın ile birlikte dışarı çıktıktan sonra haber alınamadı. Polise başvuran anne Avsaf Elkilo (37), kızının kaçırıldığını öne sürüp, bir an önce bulunması için yardım istedi.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44108 Sokak’ta kiralık bir evde yaşayan 6 çocuk annesi Suriyeli Avsaf Elkilo, 18 Mayıs’ta hastalanan küçük oğlu Abdullah'ı hastaneye götürdü. İddiaya göre, Elkilo’nun o sırada evde olan kızı Esma Elmuhammed, kapıyı çalan 3 kadınla bir süre konuştuktan sonra onlarla birlikte dışarı çıktı. Eve döndüğünde kızına ulaşamayan, tanımadığı kişiler tarafından götürüldüğünü öğrenen Avsaf Elkilo, polise başvurdu.