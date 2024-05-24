Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
ADANA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.
ADANA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte sabahın erken saatlerinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağışlar nedeniyle kentin güneyindeki cadde ve sokaklar suyla doldu. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 2 çocuk, suyun içinde oyunlar oynadı. Biriken su nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan kişiler kepçeyle kurtarıldı. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın durmasının ardından belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma yaptı.
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