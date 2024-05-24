2 çocuğa 'öldürmeye teşebbüs'ten hapis cezası

ADANA'da otomobildeki F.A.'yı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddia edilen D.B. (17) 8 yıl, R.K. (16) ise 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Yüreğir ilçesinde geçen yıl gittiği diş polikliniğinden dönen F.A., otomobiliyle yavaşlayınca D.B. ve R.K. tarafından zorla indirilmek istendi. F.A. aracını hızını arttıp olay yeride uzaklaşmaya çalışırken 2 şüpheli tabancalarıyla ateş etti. Olaydan sonra tutuklanan D.B. ve R.K. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından dava açıldı.