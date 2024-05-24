2 çocuğa 'öldürmeye teşebbüs'ten hapis cezası
ADANA'da otomobildeki F.
ADANA'da otomobildeki F.A.'yı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddia edilen D.B. (17) 8 yıl, R.K. (16) ise 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Yüreğir ilçesinde geçen yıl gittiği diş polikliniğinden dönen F.A., otomobiliyle yavaşlayınca D.B. ve R.K. tarafından zorla indirilmek istendi. F.A. aracını hızını arttıp olay yeride uzaklaşmaya çalışırken 2 şüpheli tabancalarıyla ateş etti. Olaydan sonra tutuklanan D.B. ve R.K. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından dava açıldı.
Davanın karar duruşmasına 2 sanık çocuk ile avukatları katıldı. Mahkeme savcısı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek 'Öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşımak' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan D.B.'yi 8 yıl, R.K.'yi ise 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına mahkum etti. Toplamda 14 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan sanıklar tutukluluk hallerinin devamı da kararlaştırıldı.
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