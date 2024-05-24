Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        2 çocuğa 'öldürmeye teşebbüs'ten hapis cezası

        ADANA'da otomobildeki F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 çocuğa 'öldürmeye teşebbüs'ten hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da otomobildeki F.A.'yı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddia edilen D.B. (17) 8 yıl, R.K. (16) ise 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

        Yüreğir ilçesinde geçen yıl gittiği diş polikliniğinden dönen F.A., otomobiliyle yavaşlayınca D.B. ve R.K. tarafından zorla indirilmek istendi. F.A. aracını hızını arttıp olay yeride uzaklaşmaya çalışırken 2 şüpheli tabancalarıyla ateş etti. Olaydan sonra tutuklanan D.B. ve R.K. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından dava açıldı.

        Davanın karar duruşmasına 2 sanık çocuk ile avukatları katıldı. Mahkeme savcısı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek 'Öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşımak' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan D.B.'yi 8 yıl, R.K.'yi ise 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına mahkum etti. Toplamda 14 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan sanıklar tutukluluk hallerinin devamı da kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı

        Benzer Haberler

        Adana'da özel gereksinimli bireyler için "Engelsiz Festival" düzenlendi
        Adana'da özel gereksinimli bireyler için "Engelsiz Festival" düzenlendi
        Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Adana'da av tüfeğiyle oğlunu öldürdüğü öne sürülen babaya 16 yıl 8 ay hapis
        Adana'da av tüfeğiyle oğlunu öldürdüğü öne sürülen babaya 16 yıl 8 ay hapis
        12 yaşındaki Suriyeli Esma bir haftadır kayıp
        12 yaşındaki Suriyeli Esma bir haftadır kayıp
        Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokak köpeklerini uyutmak değil, kısırlaş...
        Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokak köpeklerini uyutmak değil, kısırlaş...
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlunu öldüren babaya 16 yıl hapis
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlunu öldüren babaya 16 yıl hapis