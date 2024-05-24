Bakan Yumaklı: IPARD programlarından gençlere 30,3 milyar lira hibe ödendi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD Programları ile bugüne kadar 13 bin 575 genç yatırımcıya 30,3 milyar lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Bir dizi programa katılmak ve ziyaret için Adana’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk olarak Adana Merkez Cami’de Cuma namazını kıldı. Daha sonra Bakan Yumaklı, beraberindeki heyetle birlikte Sarıçam ilçesindeki bir büyükbaş çiftliğini ziyaret etti. Çiftlik ziyaretinde Bakan Yumaklı’ya Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, IPARD Ajansı Başkanı Ahmet Antalyalı eşlik etti. Buradaki incelemenin ardından IPARD Ajansı Başkanı Antalyalı, Vali Köşger ve Büyükelçi Meyer Landrut, açılış konuşmalarını yaptı.

‘280 BİN PROJEYE 29 MİLYAR LİRA HİBE’ Bakan Yumaklı konuşmasında, Türkiye Yüzyılı vizyonu ana politikaları içinde kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların önemli yer tuttuğunu söyledi. Yumaklı, “Kırsalda yaşayanların yaşam ve çalışma koşullarının yükseltilmesini ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda, IPARD, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, ‘Uzman Eller’ ve ‘Genç Çiftçi’ gibi projeler kapsamında kırsalımıza önemli destekler sağlıyoruz. Bu projeler kapsamında son 22 yılda, 93 bin projeye 95 milyar lira hibe ödemesi yaptık. Orman köylerimizin kalkınması ve ormanlarımızı geliştirmek için ‘ORKÖY’ kapsamında 280 bin projeye 29 milyar lira hibe ve kredi verdik” dedi.

‘13 BİN 575 GENÇ YATIRIMCIYA 30,3 MİLYAR LİRA HİBE’ Kırsal kalkınma yatırımlarının içinde IPARD desteklerinin önemli yeri olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, “2016’da IPARD-1’i tamamlamıştık. IPARD-2’yi de depremden dolayı bu yıl sonunda tamamlayacağız. Bakanlığımız, 12 yılı aşkın bir süredir uygulamakta olduğu IPARD ile kırsaldaki girişimcilerimize 17 farklı sektörde yeni yatırım imkânları sundu. Bugüne kadar 25 bin 434 projeye, toplam 45,3 milyar lira hibe desteği verdik. Bu hibeler sayesinde ülkemizin tarım ve gıda sektörlerine 96,2 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldı. Bu yatırımlarla 102 bin istihdam sağlanmasına katkıda bulunduk. IPARD ile kırsal kalkınmayı planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla, üretim ve insan odaklı bir bakışla ele alma var. IPARD Programları ile bugüne kadar, 13 bin 575 genç yatırımcımıza toplam 30,3 milyar lira ödedik. Bu hibelerle 62,7 milyar lira yatırım yapıldı. Aynı şekilde 6 bin 333 kadın yatırımcımızın projesine toplam 13,5 milyar lira hibe desteği verdik. Bu hibelerle ülkemize 27,9 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldı” diye konuştu.