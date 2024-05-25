Dolmuş şoförü, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı 2 kardeşten 1'inin başında şişe kırdı, 1'inin de burnunu kırdı

ADANA'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir dolmuş şoförü ve iki arkadaşı, otomobildeki aileye saldırdı. Kavgada dolmuş şoförü iki kardeşten birinin kafasında şişe kırarken, diğer kardeşin de burnu kırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan aile üyeleri, şikayetçi oldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Kozan (52), kardeşi Ömer (45), kız kardeşi Esma Ersöz (48) ve yeğeni Aysure Kozan (6) ile birlikte hasta ziyaretine gitti. Ailenin evlerine dönüş yolunda olduğu 63 FG 690 plakalı otomobili kullanan Osman Kozan, 01 M 0245 plakalı dolmuşun ismi öğrenilemeyen şoförü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından dolmuş şoförü, Osman Kozan’ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Ardından dolmuştan inen şoför ve iki arkadaşı, Osman Kozan ve kardeşi Ömer Kozan’a saldırdı. Kavga sırasında şoför, Kozan kardeşlerin kafasında şişe kırdı. Osman Kozan bayılırken Ömer Kozan’ın ise burnu kırıldı. Çevredekilerin kavgayı ayırması üzerine dolmuş şoförü ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Ağabey- kardeş ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman Kozan’ın kafasına ve kulağına dikiş atıldı.