Adana'da iş yerine silahlı saldırı şüphelileri yakalandı

ADANA’da, nisan ayında motosikletli Eren A. (22) ile Görkem T. (24), alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen Ramazan Y.’nin (68) iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saklandıkları apartman dairesinde 1,5 ay sonra yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 9 Nisan’da saat 13.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen motosikletli 2 şüpheli, inşaat firması sahibi Ramazan Y.’nin iş yerine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan 4 kurşun iş yerinin camına isabet ederken, binanın altındaki kafede oturanlar ise paniğe kapılıp, kaçıştı. Şüphelilerin olay yerine geliş anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen polis, tabancayla ateş edenin Eren A., motosiklet sürücüsünün ise Görkem T. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, saklandıkları Beyazevler Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde gözaltına alındı. Yapılan aramada motosiklet ve saldırıda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, Ramazan Y.’nin kendilerine olan borcundan dolayı husumetli olduklarını, saldırıyı da bu nedenle yaptıklarını öne sürdü. İş yeri sahibi Ramazan Y. ise şüphelileri tanımadığını, kimseyle husumetinin olmadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren A. ile Görkem T., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.