Adana Demirspor - Başakşehir FK: 2-6
STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Burak Şeker, Abdullah Uğur, Gökhan BarcınADANA DEMİRSPOR: Yılmaz Aktaş- İsmail Çokçalış, Gravillon, Dorukhan Toköz, Abdulsamet Burak, Atal (Dk.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Burak Şeker, Abdullah Uğur, Gökhan Barcın
ADANA DEMİRSPOR: Yılmaz Aktaş- İsmail Çokçalış, Gravillon, Dorukhan Toköz, Abdulsamet Burak, Atal (Dk. 46 Mohammadi), Maestro (Dk. 89 Burhan Ersoy), Michut, Mendoza, Ozan Demirbağ (Dk. 46 Aimbetov), Tayfun Aydoğan (Dk. 89 Samet Duyur)
BAŞAKŞEHİR FK: Deniz Dilmen- Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Lima), Opoku, Hamza Güreler, Dubois (Dk. 69 Figueiredo), Onur Ergün (Dk. 74 Berkay Aydoğmuş), Deniz Türüç, Kemen, Berkay Özcan, Davidson (Dk. 69 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 70 Emirhan İlkan)
GOLLER: Dk. 37 Tayfun Aydoğan (P), Dk. 88 Mendoza (Adana Demirspor), Dk. 6, Dk. 13 ve Dk. 68 (P) Piatek, Dk. 40 Berkay Özcan, Dk. 44 Davidson, Dk. 90+1 Figueiredo (Başakşehir FK)
SARI KARTLAR: Onur Ergün (Başakşehir FK)
Süper Lig’in 38’inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir FK’ya 6-2 mağlup oldu.
5'inci dakikada Başakşehir FK öne geçti. Kaleci Yılmaz Aktaş ile ceza sahası ortasında karşı karşıya kalan Piatek’in plase şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
12’nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da İsmail Çokçalış’ın yerden şutunda kaleci Deniz, topun sahibi oldu.
13’üncü dakikada Başakşehir FK farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Piatek’in yerden şutunda top ağlara gitti: 0-2.
24’üncü dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç, rakip savunmanın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Deniz, topu ceza sahası çizgisinde göğsüyle kontrol edip, uzaklaştırdı.
33’üncü dakikada Adana Demirspor’un atağında Abdulsamet, ceza sahasında Onur Ergün’ün müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Burak Şeker, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.
37’nci dakikada Adana Demirspor golü buldu. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Tayfun Aydoğan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
40’ıncı dakikada Başakşehir FK 3’üncü golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan Berkay Özcan, kaleci Yılmaz’ın yanından topu ağlara gönderdi: 1-3.
44’üncü dakikada Başakşehir FK’nin atağında Davidson, çalımlarla ceza sahasına sokulup, kaleci Yılmaz’ın üzerinden topu aşırtıp farkı 3’e çıkaran golü attı: 1-4.
Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
56’ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Başakşehir FK’da Piatek, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Piatek’in çaprazdan çektiği şutta top az farkla auta gitti.
67’nci dakikada Başakşehir FK penaltı kazandı. Ceza sahasında Mohammadi ile girdiği mücadele Dubois yerde kaldı. Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
68’inci dakikada Başakşehir FK 5’inci golü buldu. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Piatek’in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-5.
89’uncu dakikada Adana Demirspor 2'nci golü buldu. Michut'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5.
90+1’inci dakikada Başakşehir 6'ncı golü buldu. Ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6.
Başakşehir FK, Adana Demirspor’u 6-2 mağlup etti.
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