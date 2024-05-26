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        Adana Demirspor - Başakşehir FK maçının ardından

        Süper Lig'in 38'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir FK'ya 6-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:22 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:25
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        Adana Demirspor - Başakşehir FK maçının ardından
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        Süper Lig’in 38’inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir FK’ya 6-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son maçı daha farklı bir skorla tamamlamayı istediklerini ancak olmadığını belirterek, “Az süre alan oyuncularımızla bitirmeye çalıştık. Sakat ve cezalı oyuncularımızın olması, 7-8 haftadır Emre Akbaba, Yusuf Sarı ve Semih Güler’in eksikliğini çok hissettik. Bunlar bizim için büyük bir dezavantajdı. Bazı oyuncular milli takımlarını düşünüp, kendilerini riske atmak istemedi. Tüm bunlara rağmen sezonun geneline baktığımızda, ilk haftaki kadroyla bugünkü kadro arasında 14 farklı oyuncu var. Adana Demirspor büyük bir değişim içerisine girdi. Bu yılın en önemli hedeflerinden biri, tehlike bölgesine girmeden ilk 10 içerisinde yer almaktı. Bu Adana Demirspor camiası için bir başarı değil. Camia geçmiş dönemde taraftarı şaha kaldıran, Avrupa’da ismini duyuran bir takımdı. Buna rağmen cefakar, emekçi taraftarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        "AÇIKLAMANIN, KULÜP TARAFINDAN YAPILMASI DAHA DOĞRU"

        Takımdaki geleceği hakkındaki soruyu yanıtsız bırakan Karaman, “Yönetim ve sportif direktörümüzle görüşmeler yaptık. Konuyla alakalı açıklamanın, kulüp tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Eskiden beri bu camiayı tanıyorum. Bazen insanlar zor zamanlarında dost ve destek arar. Pozitif eleştirilere her zaman açık olmak gerekir. Camia, teknik direktörden skor bekliyor. Taraftar bu coşkuya alışmış ancak futbol ekonomisi de inanılmaz derecede zayıfladı. Bu gözlemleri iyi yapıp, Adana Demirspor’u gelecek sezona hazırlamak gerekiyor” dedi.

        ÇAĞDAŞ ATAN: LYON, BİZDEN DAHA ÇOK DEĞER GÖRDÜ

        Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligden düşen 4 takıma geçmiş olsun dileklerini iletip, “Umarım tekrar Süper Lig’e geri dönerler. Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray’ı ve Okan hocayı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşıyan Fenerbahçe’ye ve İsmail hocayı da tebrik ediyorum. Sahada kıyasıya bir mücadele oldu. En çok da kendi oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Ligin 13’üncü haftasında düşme potasında ve 9 puandayken başlayan çıkışımızda, en yakın rakibimizden 5 puan geride, sezonu 5’inci sırada tamamlıyoruz. Lyon da aynı başarıyı gösterdi ancak bizden daha çok değer gördü” diye konuştu.

        "KONFERANS LİGİ’NE HAZIRLANACAĞIZ"

        Oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydeden Atan, “Kendi ekibime, malzemecilere, sağlık ekibine, restorandakilere ve diğer tüm görevli arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Oyuncularım, yönetim kurulu üyeleri ve özellikle de başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş Maçından sonra dizlerimizin üzerine çökmüştük. Bir el uzattılar ve yeniden dik durmamızı sağladılar. O günden sonra çok yüksek puan ortalamasına ulaşıp, güzel bir sezon geçirdik. Başakşehir, alışmış olduğu ve istediği Avrupa kupaları hedefine ulaştı. Bu ailenin bir parçası olduğum için kendimi gururlu ve şanslı hissediyorum. Haziran’ın 28’inde tekrar çalışmaya başlayıp, Konferans Ligi eleme maçlarına hazırlanacağız. Seneye de daha genç, dinamik, rekabetçi bir takım kuracağız” dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Hikmet Karaman’ın açıklamaları

        - Çağdaş Atan’ın açıklamaları

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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