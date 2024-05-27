Stepnede bulunan 1 kilo 780 gram eroine 24 yıl 4 ay hapis

ADANA'da, aracının stepnesinde 1 kilo 780 gram eroin bulunan H.T.K., ‘Uyuşturucu bulundurmak veya ticaretini yapmak’ suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Narkotik Büro ekipleri, ihbar üzerine 19 Nisan 2023’te Onur Mahallesi’nde H.T.K.’ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, stepneye gizlenmiş 1 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, aracın arka koltuğunun altındaki çantanın içinde uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 101 bin 300 lira bulundu. Tutuklanan H.T.K. hakkında Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan açılan dava karara bağlandı.