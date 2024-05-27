Kripto para dolandırıcılığında 8 sanığa hapis cezası
ADANA'da kripto para borsası üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 3 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2'si tutuklu 8 sanık, 24 yıl 6 ay 29 güne kadar değişen hapis cezaları ile toplam 5 milyon 851 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.
ADANA'da kripto para borsası üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 3 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2’si tutuklu 8 sanık, 24 yıl 6 ay 29 güne kadar değişen hapis cezaları ile toplam 5 milyon 851 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.
Sosyal medya hesaplarına kripto para borsasına 5 bin lira yatırıp 100 bin lira kazandıklarını gösterip paylaşımlarda bulundukları iddia edilen B.P., Y.G.S., A.V., M.O., S.İ., B.T. D.A. ve F.O. WhatsApp üzerinden E.D., B.K. ve G.K. ile irtibata geçip hesaplarına toplam 119 bin 80 lira göndermelerini sağladı. Bir süre sonra 3 kişi dolandırıldıklarını anlayıp Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonunda yakalanıp tutuklanan B.P. ve Y.G.S. ile adli kontrolle serbest bırakılan A.V., M.O., S.İ., B.T. D.A. ve F.O. hakkında ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karara çıktı.
BERAAT İSTEDİLER
Karar duruşmasına tutuklu sanıklar B.P. ve Y.G.S. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanıklar Y.G.S. ve B.P. dolandırıcılık suçlamasını kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Diğer sanıklar da daha önceki savunmalarında suçlamaları kabul etmemişti. Mahkeme heyeti, sanıklardan B.P.’yi ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 24 yıl 6 ay 29 gün hapis ve 1 milyon 505 bin 620 lira adli para cezası, aynı suçtan diğer sanıklardan Y.G.S., A.V. ve S.İ. 13 yıl 6’şar ay hapis ve 1 milyon 350 bin lira, B.T. 6 yıl 10 ay 7 gün ve 127 bin lira, D.A. 4 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 112 bin 500 lira, F.O. ve M.O. ise 4 yıl 22’şer gün hapis ve 28 bin 120’şer lira adli para cezasına mahkum edildi. Ayrıca, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamı da karara bağlandı.
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