Kripto para dolandırıcılığında 8 sanığa hapis cezası

ADANA'da kripto para borsası üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 3 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2’si tutuklu 8 sanık, 24 yıl 6 ay 29 güne kadar değişen hapis cezaları ile toplam 5 milyon 851 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Sosyal medya hesaplarına kripto para borsasına 5 bin lira yatırıp 100 bin lira kazandıklarını gösterip paylaşımlarda bulundukları iddia edilen B.P., Y.G.S., A.V., M.O., S.İ., B.T. D.A. ve F.O. WhatsApp üzerinden E.D., B.K. ve G.K. ile irtibata geçip hesaplarına toplam 119 bin 80 lira göndermelerini sağladı. Bir süre sonra 3 kişi dolandırıldıklarını anlayıp Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonunda yakalanıp tutuklanan B.P. ve Y.G.S. ile adli kontrolle serbest bırakılan A.V., M.O., S.İ., B.T. D.A. ve F.O. hakkında ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karara çıktı.