Adana'da güzergahları başka kooperatiflerle paylaştırılan dolmuşçular kontak kapattı

ADANA’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İtimat ve Cemalpaşa Kooperatifi’nin güzergahını başka kooperatiflerle paylaştırınca esnaf yaklaşık 200 dolmuşta kontak kapatarak Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Şehir içi ulaşımın düzenlenmesi, trafik yönetimi, toplu taşıma hizmetlerinin planlanması gibi konularda kararlar alarak şehrin ulaşım sisteminin daha verimli çalışmasını amaçlayan ve bünyesinde merkezi idare, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu üyeleri bulunan UKOME, İtimat ve Cemalpaşa Kooperatifi’nin güzergahını başka kooperatiflerle paylaştırdı. Karara tepki gösteren kooperatif üyeleri, 200 dolmuşu Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Atatürk Caddesi ve Türkkuşu Kavşağı’nda park ederek kontak kapattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüşmek isteyen esnaf, Karalar’ın şehir dışında olduğunu öğrendi. Sabah erken saatlerden itibaren saat 16.00’ya kadar bekleyen esnaf, trafiğin de yavaşlamasına neden oldu. Polis ekipleri bu sırada çevrede önlem aldı. Esnafın dağılmasıyla trafik rahatladı.