Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Koza- Adana karayolu Hacı Ahmetli mevkisinde meydana geldi. Halil İbrahim Yatmaz (38) yönetimindeki 80 AGD 111 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile otomobildeki Mustafa Yatmaz, Mustafa Egemen Yatmaz, Melike Yatmaz ve Belinay Yatmaz, araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 5 yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.