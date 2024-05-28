Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine can oldu

        ADANA'da Türkçe öğretmeni Derya Söylemez (37) ve öğrencileri, el emeğiyle ürettikleri takıları okulun bahar şenliğinde satarak elde ettikleri gelirle 180 kilogram mama alıp barınaktaki sokak köpeklerini besledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine can oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da Türkçe öğretmeni Derya Söylemez (37) ve öğrencileri, el emeğiyle ürettikleri takıları okulun bahar şenliğinde satarak elde ettikleri gelirle 180 kilogram mama alıp barınaktaki sokak köpeklerini besledi. Öğrencilerine bu sosyal sorumluluk projesiyle hayvan sevgisinin önemini göstermeye çalıştığını belirten Söylemez, “Umarım bu tür çalışmalar Türkiye’nin dört bir yanına yayılır. Birlikte başarıp minik dostlarımızın yüzünü güldürmeliyiz” dedi.

        Türkçe öğretmeni Derya Söylemez, görev yaptığı özel okulda ‘Takı Tasarım Kulübü’ kurdu. Burada takı tasarımına ilgisi olan öğrencileriyle birlikte her hafta belirli gün ve saatlerde el emeğiyle takı üretimi yapan Söylemez, öğrencilerine bu ürünleri bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara mama desteği sağlamak amacıyla satabileceklerini söyledi. Bunun üzerine öğrenciler ve Söylemez, okulun bahar şenliğinde bir stant kurup takıların hepsini sattı. Toplanan gelirle 180 kilogram köpek maması alındı. Mamalar, merkez Sarıçam ilçesindeki Melekler Yaşam Köyü Derneği’nin barınağına götürüldü. Burada Söylemez ve öğrencileri onlarca köpeği elleriyle besledi. Öğrenciler daha sonra köpeklerle dakikalarca oynayarak gönüllerince eğlendi.

        ‘MİNİK DOSTLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMELİYİZ’

        Okulda kurulan kulüple bu hikayenin başladığını dile getiren Derya Söylemez, “Öğrencilerimin takı tasarımına olan ilgisini sosyal sorumluluk projesiyle birleştirmek istedik. Bunu da hayvanlara olan sevgimiz üzerinden yaptık. Her hafta bir tema üzerinden takılar tasarladık. Ürettiğimiz takıların hepsini okuldaki şenlikte ‘Hayvanlara Nefes Olalım’ sloganıyla sattık. Elde ettiğimiz gelirle 180 kilogram mama aldık. Burada can dostlarımızı beslemeye geldik. Umarım bu tür çalışmalar Türkiye’nin dört bir yanına yayılır. Birlikte başarıp minik dostlarımızın yüzünü güldürmeliyiz” diye konuştu.

        ‘HİÇBİR HAYVAN AÇ KALMAYI HAK ETMİYOR’

        Okulun 6’ncı sınıf öğrencilerinden Esila Yücel (12) ise “Takıları yaparken çok mutluydum çünkü güzel bir amaç uğruna emek verdik. Buraya gelip köpekleri besleyince adeta huzur buldum. Hiçbir hayvan aç kalmayı hak etmiyor. Herkesin bu tür çalışmalar yapmasını öneriyorum” dedi.

        5’inci sınıf öğrencisi Yağmur Demircioğlu (11) ise köpeklerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İnsanlık görevimizi yerine getirdik. Hayvanlara iyi davranılmasını istiyorum. Onlardan korkmuyorum. Onları çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Adana'da iki evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        Adana'da iki evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devril...
        Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devril...
        Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye 5 yıl hapis...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye 5 yıl hapis...
        Adana'da güzergahları başka kooperatiflerle paylaştırılan dolmuşçular konta...
        Adana'da güzergahları başka kooperatiflerle paylaştırılan dolmuşçular konta...