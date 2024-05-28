Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Bahçesinde gömülü Kalaşnikof bulundu; 'Akrabam kız arkadaşıyla buluşmaya geldiğinde koymuştur' dedi

        ADANA'da operasyon düzenlenen Leyla G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçesinde gömülü Kalaşnikof bulundu; 'Akrabam kız arkadaşıyla buluşmaya geldiğinde koymuştur' dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da operasyon düzenlenen Leyla G.'nin evinin bahçesinde çiçekliğe gömülü çuvalda Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ile 68 mermi ele geçirildi. Leyla G., "Eşimin akrabası A.K., bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti, muhtemelen o gün koymuştur" dedi. A.K. (17) ise silahın kendisine ait olduğunu, tanımadığı birinden satın aldığını söyledi.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ova Mahallesi'ndeki 2 ayrı evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisiyle harekete geçti. Polis, şüpheliler Leyla G. ile Suzan A.'nın evine eş zamanlı baskın yaptı. Leyla G.'nin evinde arama yapan ekipler, bahçedeki çiçeklikten şüphelenip kazdı. Toprağın altında çuval içinde Kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjör ve 68 mermi ele geçirildi. Suzan A.'nın evinde ise ruhsatsız 2 tabanca ile 10 mermi bulundu. Operasyonda Leyla G. ile akrabası A.K., Suzan A. ve gelini Tuğba A. gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen şüphelilerden Leyla G. ifadesinde "Eşimin akrabası A.K., bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti. Evime ondan başkası girmedi. A.K., muhtemelen o gün koymuştur" savunması yaptı.

        A.K. ise "Leyla'nın evinde bulunan Kalaşnikof, bana ait. Bir süre önce tanımadığım bir kişiden satın aldım. Balkonun altında toprak vardı. Bulunmasın diye çuvala koyup, gömdüm" dedi.

        Diğer şüpheliler Suzan A. ile Tuğba A. da silahların kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.K., Leyla G., Suzan A. ile Tuğba A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine c...
        Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine c...
        Adana'da iki evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        Adana'da iki evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devril...
        Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devril...
        Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye 5 yıl hapis...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye 5 yıl hapis...