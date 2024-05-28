Bahçesinde gömülü Kalaşnikof bulundu; 'Akrabam kız arkadaşıyla buluşmaya geldiğinde koymuştur' dedi

ADANA'da operasyon düzenlenen Leyla G.'nin evinin bahçesinde çiçekliğe gömülü çuvalda Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ile 68 mermi ele geçirildi. Leyla G., "Eşimin akrabası A.K., bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti, muhtemelen o gün koymuştur" dedi. A.K. (17) ise silahın kendisine ait olduğunu, tanımadığı birinden satın aldığını söyledi.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ova Mahallesi'ndeki 2 ayrı evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisiyle harekete geçti. Polis, şüpheliler Leyla G. ile Suzan A.'nın evine eş zamanlı baskın yaptı. Leyla G.'nin evinde arama yapan ekipler, bahçedeki çiçeklikten şüphelenip kazdı. Toprağın altında çuval içinde Kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjör ve 68 mermi ele geçirildi. Suzan A.'nın evinde ise ruhsatsız 2 tabanca ile 10 mermi bulundu. Operasyonda Leyla G. ile akrabası A.K., Suzan A. ve gelini Tuğba A. gözaltına alındı.