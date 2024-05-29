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        Sokakta yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı

        ADANA'da sokakta yürüyen Selda A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:00
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        Sokakta yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı
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        ADANA’da sokakta yürüyen Selda A.’nın (52) arkasından yaklaşıp, elindeki cep telefonunu çalıp kaçan İsa A. (20), yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansırken, emniyetteki ifadesinde “Kadını yürürken görünce, telefonu çalmaya karar verdim. Bir iş yerine sattım” diyen İsa A. tutuklandı, sattığı telefon da alınıp, sahibine teslim edildi.

        Olay, 21 Mayıs saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. Market alışverişi yaptıktan sonra eve dönen Selda A., sokakta yürüdüğü sırada arkasından yüzünü şapkayla gizleyen kişi yaklaştı. Şüpheli, Selda A.’nın elindeki cep telefonunu çalıp, koşarak kaçtı. Bağırarak yardım isteyen Selda A. şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, şüphelinin İsa A. olduğunu tespit etti. Mekan Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirlenen şüpheli, yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen İsa A., ifadesinde, “Kadını yürürken görünce, telefonu çalmaya karar verdim. Arkasından yaklaşıp, elinden alıp, kaçtım. Telefonu da bir iş yerine sattım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaldığı cep telefonu ise sattığı iş yerinden alınıp, Selda A.’ya teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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