Adana Valisi Köşger: TEKNOFEST'e 1,5 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte ilk kez bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 1,5 milyon kişinin üzerinde katılım beklediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünü üstlendiği TEKNOFEST'in, kentte ilk kez bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenleneceği duyuruldu. Vali Yavuz Selim Köşger, Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2024'te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantlarının yanı sıra sergiler, gösteriler ve konserlerin yer alacağını açıkladı. Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Vali Köşger, "Bu sene ilk defa Akdeniz Bölgesi'nin TEKNOFEST'ini Adana'da gerçekleştireceğiz. Peş peşe 2 hafta Adana çok önemli 2 etkinliği gerçekleştirecek. Hemen arkasından 'Lezzet Festivali'miz var. Geçen yıl 900 bin kişi katılmıştı, Lezzet Festivali'ne. TEKNOFEST'e ise 1,5 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz. Zaten 1 milyona yakın yarışmacı başvurusu var. Çok muazzam bir ilgi oldu. Bu yarışmaya katılmak isteyen çok sayıda gencimiz var. Adana dışında diğer illerden de çok yüksek katılım var" dedi.