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        Adana Valisi Köşger: TEKNOFEST'e 1,5 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz

        ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte ilk kez bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 1,5 milyon kişinin üzerinde katılım beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:55
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        Adana Valisi Köşger: TEKNOFEST'e 1,5 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz
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        ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte ilk kez bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 1,5 milyon kişinin üzerinde katılım beklediklerini söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünü üstlendiği TEKNOFEST'in, kentte ilk kez bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenleneceği duyuruldu. Vali Yavuz Selim Köşger, Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2024'te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantlarının yanı sıra sergiler, gösteriler ve konserlerin yer alacağını açıkladı. Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Vali Köşger, "Bu sene ilk defa Akdeniz Bölgesi'nin TEKNOFEST'ini Adana'da gerçekleştireceğiz. Peş peşe 2 hafta Adana çok önemli 2 etkinliği gerçekleştirecek. Hemen arkasından 'Lezzet Festivali'miz var. Geçen yıl 900 bin kişi katılmıştı, Lezzet Festivali'ne. TEKNOFEST'e ise 1,5 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz. Zaten 1 milyona yakın yarışmacı başvurusu var. Çok muazzam bir ilgi oldu. Bu yarışmaya katılmak isteyen çok sayıda gencimiz var. Adana dışında diğer illerden de çok yüksek katılım var" dedi.

        'KENDİ ÖZÜNDEN KOPMAMIŞ GENÇLİK'

        Türkiye olarak idealize ettikleri gençliğin TEKNOFEST'e yansıdığını vurgulayan Vali Köşger, şöyle konuştu:

        "Yani çağın bilgisiyle, teknolojisiyle yetişmiş, o bilgiyi özümsemiş, tam manasıyla yenilikçi bir şekilde kendinden de bir şeyler katarak daha iyi hale getirmiş, kullanışlı hale getirmiş ama kendi özünden, kendi kültüründen de kopmamış bir gençlik idealize ediyoruz. Kendi ülkesinden, yurtseverliğinden, vatanseverliğinden asla ülke sevgisinden vazgeçmeyen ve bu yaptığı bütün işlerde ülkesini sevmek adına, yani ülkesini daha daha ileriye götürmek, muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde ülkesini çıkarmak için yarışan, çalışan, gayret eden bir gençlik bu. Kendi ülkesinden, kendi özgün değerlerinden de kopmamış bir gençlik idealize ediyoruz biz. TEKNOFEST gençliği de tam bu gençlik. İşte Adana'da çok yüksek katılımlı, heyecan dozu çok yüksek bir TEKNOFEST'i gerçekleştireceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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