Doğum gününde eşini öldüren sanık: Rastgele ateş ettim, kimi vurduğumu bilmiyorum

NeşetKARADAĞ / ADANA, DHA)- ADANA'da, eşi Burcu Cöddü'yü (32) doğum gününde silahla öldüren ve 2 kayınbiraderini de yaralayan Uğur Cöddü'nün (39), ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada yargılanmasına başlandı. Cinayet şüphelisi Uğur Cöddü, "Eşimin ailesiyle çıkan arbedede rastgele ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Eşimi öldürdüğümü polislerden öğrenince yıkıldım. Çok pişmanım" dedi.

Olay, 15 Mayıs 2023'te merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Burcu Cöddü, iddiaya göre, hasarlı araç alım-satım işi yapan eşi Uğur Cöddü ile yaşadığı geçimsizlik nedeniyle sık sık çocuklarını da alıp babasının evine gitti. Her seferinde aile büyüklerinin araya girmesiyle Burcu Cöddü, çocuklarıyla eşi Uğur’un yanına döndü. Uğur Cöddü'nün, iddiaya göre, eşinin üzerine kredi çekmesi ve son olarak da eşini ailesinin düzenlediği mevlide göndermemesi üzerine araları yeniden bozuldu. Burcu Cöddü, babası Metin Şimşek'i telefonla arayıp kendisini alıp evlerine götürmesini istedi. Baba Metin ve anne Medine Şimşek, kızlarıyla 2 torununu alıp evlerine götürdü.

ÇOCUKLARININ EŞYALARINI ALMAYA GİTTİLER Burcu Cöddü, kardeşleri Süleyman ve Harun ile doğum günü olan 15 Mayıs 2023'te çocuklarının kitapları ve okul kıyafetlerini almak için evine döndü. İddiaya göre, Uğur Cöddü, çocuklarının kıyafetlerini vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Cöddü, silahla eşi Burcu’yu öldürdü, kayınbiraderleri Harun ve Süleyman'ı da yaraladı. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Uğur Cöddü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, Cöddü hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kavgaya karışan cinayet şüphelisinin babası Osman Cöddü, kardeşi Ünal Cöddü ile öldürülen Burcu Cöddü'nün kardeşleri Harun ve Süleyman Şimşek, babası Metin ve annesi Medine Şimşek hakkında da 'Yaralama' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

'YAŞ PASTA ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKTIM' Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasında savunmasını yapan Uğur Cöddü, "Olay günü eşimin doğum günüydü. Yaş pasta almak için evden çıkmıştım. Bu sırada kayınpederim ile kayınbiraderim arayıp, 'Burcu'yu mevlide niye göndermedin' diye tehdit etti. Geri döndüğümde eşimin ailesi eve gelip, çocuklarımın kıyafetini topluyordu. İzin vermeyince arbede çıktı o sırada ağabeyim silahı alıp doldur boşalt yapıyordu. Elinden silahı alıp 2 el havaya ateş ettim. Burcu'yu görmedim. Rastgele ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Eşimi öldürdüğümü polisten öğrendim. O anda yıkıldım çok pişmanım" dedi.